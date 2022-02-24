لاعبو دينامو كييف وشاختار البرازيليون يناشدون بلادهم بإخراجهم من أوكرانيا

الخميس، 24 فبراير 2022 - 12:12

كتب : FilGoal

الحرب الروسية الأوكرانية

سجل عدد من لاعبي دينامو كييف وشاختار دونيتسك الأوكرانيين، الذين يحملون الجنسية البرازيلية، فيديو، يناشدون فيه سلطات بلادهم بالمساعدة لإخراجهم من أوكرانيا.

ويضم دينامو كييف لاعب برازيلي واحد هو فيتينيو، بينما يضم شاختار 13 لاعبا برازيليا.

ويجتمع الـ 14 لاعبا وأسرهم في فندق في العاصمة الأوكرانية كييف، وسجلوا الفيديو معا لمناشدة السلطات البرازيلية إنقاذهم بعد بداية العدوان الروسي على أوكرانيا، بحسب الصحفي البرازيلي أرثور كويزادا.

وبدأت روسيا صباح اليوم الخميس "غزوا شاملا" لأوكرانيا، بحسب وصف وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا.

وسٌمع اليوم الخميس دوي انفجارات في العاصمة كييف، وكذلك أيضا في مدينة أوديسا على البحر الأسود ومدينة ماريوبول الساحلية.

ونقل موقع "أوكرانيسكا برافدا" الإخباري عن مسؤول بوزارة الداخلية الأوكرانية، قوله إن مراكز القيادة العسكرية الأوكرانية في مدينتي كييف وخاركيف تعرضت لهجوم صاروخي.

وأفادت وكالة "إنترفاكس" بوقوع هجمات صاروخية على منشآت عسكرية في جميع أنحاء أوكرانيا، وأن القوات الروسية نفذت عمليات إنزال في مدينتي أوديسا وماريوبول الساحليتين في الجنوب.

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شاختار دونتسك دينامو كييف أوكرانيا روسيا
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