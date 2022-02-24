فسخ التعاقد يقترب.. حظر الراعي الروسي لـ مانشستر يونايتد في إنجلترا

الخميس، 24 فبراير 2022 - 20:16

كتب : FilGoal

أنتوني إيلانجا - أتليتكو مدريد ومانشستر يونايتد

أعلن بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا عن العقوبات المفروضة على روسيا بعد قرارها بغزو أوكرانيا عسكريا.

ومن ضمن هذه العقوبات أتى حظر شركة "أيروفلوت" الروسية للطيران من العمل في المملكة المتحدة.

ويستخدم مانشستر يونايتد طائرات راعيه الروسي للسفر في رحلاته الخارجية منذ 2013، كما تم تجديد هذا العقد في 2017.

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وبحسب التقارير الصادرة في الإعلام الإنجليزي مؤخرا، فإن مانشستر يونايتد يستعد لإنهاء عقد الرعاية الذي يجمع بينه وبين شركة الطيران الروسية في ظل الأحداث الحالية.

وأكد ريتشارد أرنولد الرئيس التنفيذي للنادي أنه لن يجدد العقد حين ينتهي في إبريل القادم.

وتشير التقارير إلى إمكانية منع شركة "أيروفلوت" من التواجد في الولايات المتحدة الأمريكية أيضا.

ويتعين على يونايتد أن يجد راعيه الجديد للسفر، سواء تم فسخ التعاقد أو لا.

وبدأت روسيا صباح اليوم الخميس "غزوا شاملا" لأوكرانيا، بحسب وصف وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا.

وسٌمع اليوم الخميس دوي انفجارات في العاصمة كييف، وكذلك أيضا في مدينة أوديسا على البحر الأسود ومدينة ماريوبول الساحلية.

ونقل موقع "أوكرانيسكا برافدا" الإخباري عن مسؤول بوزارة الداخلية الأوكرانية، قوله إن مراكز القيادة العسكرية الأوكرانية في مدينتي كييف وخاركيف تعرضت لهجوم صاروخي.

وأفادت وكالة "إنترفاكس" بوقوع هجمات صاروخية على منشآت عسكرية في جميع أنحاء أوكرانيا، وأن القوات الروسية نفذت عمليات إنزال في مدينتي أوديسا وماريوبول الساحليتين في الجنوب.

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مانشستر يونايتد أيروفلوت روسيا أوكرانيا
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