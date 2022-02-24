أحمد مرتضى: ثقة الزمالك كبيرة في تحقيق الفوز ضد الوداد

شدد أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة الزمالك، أن الفريق لديه ثقة كبيرة في العودة بالـ 3 نقاط ضد الوداد في دوري أبطال إفريقيا.

وقال مرتضى في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للزمالك: "كافة الأمور تسير على ما يرام داخل معسكر الفريق استعدادا للقاء الوداد".

وأكمل رئيس بعثة الزمالك في المغرب "جميع اللاعبين في حالة تركيز وثقتنا كبيره في تحقيق الفوز والعودة بالثلاث نقاط ".

وشدد أحمد مرتضى على أن مرتضى منصور رئيس النادي على تواصل دائم معه للاطمئنان على جميع أفراد البعثة قبل المباراة المقبلة.

ويستعد الزمالك للقاء الوداد المغربي يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري إبطال أفريقيا.

ويستضيف الوداد فريق الزمالك في التاسعة من مساء السبت ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الوداد سيفتقد خدمات مدافعه إبراهيم كومارا لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع بسبب الإصابة.

بينما يستعيد الفريق المغربي لاعبه بديع أووك بعد إصابته في الجولة الماضية من الدوري.

وأعلن الزمالك في وقت سابق قائمة لاعبيه المسافرين إلى المغرب لمواجهة الوداد. (طالع التفاصيل)

ويحتل بترو أتليتكو صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط بينما الوداد ثانيا بـ 3 نقاط أما الزمالك ففي المركز الثالث بنقطتين ويتذيل ساجرادا الترتيب برصيد نقطة واحدة.