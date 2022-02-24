الركراكي: مباراة الزمالك "نهائي".. الوداد استفاد من الهزيمة ضد أغادير قبل مواجهته

الخميس، 24 فبراير 2022 - 11:04

كتب : FilGoal

وليد الركراكي

يرى وليد الركراكي المدير الفني للوداد المغربي أن فريقه سيستفيد من الخسارة من حسنية أغادير 2-0 في الدوري، قبل مواجهة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا.

وقال الركراكي في تصريحات أبرزها موقع البطولة المغربي: "خسرنا مباراتين على التوالي، ولكن علينا أن نحافظ على استقرارنا وتركيزنا في ظل أهمية مباراة يوم السبت ضد الزمالك".

وخسر الوداد في الجولة الثانية من دور المجموعات ضد بترو أتليتكو 2-1.

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وأوضح "مواجهة الزمالك بمثابة مباراة نهائية بالنسبة لنا. علينا ألا ندخل في أزمة نتائج".

وأتم "استفدنا من السقوط أمام حسنية أغادير قبل مواجهة الزمالك".

وتغلب حسنية أغادير على الوداد بهدفين دون مقابل لتصبح الخسارة الثانية في أخر أربع مباريات لفريق الوداد في الدوري.

وتجمد رصيد الوداد عند 39 نقطة في الصدارة، بينما رفع حسنية أغادير رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع عشر.

ويستضيف الوداد فريق الزمالك في التاسعة من مساء السبت ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الوداد سيفتقد خدمات مدافعه إبراهيم كومارا لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع بسبب الإصابة.

بينما يستعيد الفريق المغربي لاعبه بديع أووك بعد إصابته في الجولة الماضية من الدوري.

وأعلن الزمالك في وقت سابق قائمة لاعبيه المسافرين إلى المغرب لمواجهة الوداد. (طالع التفاصيل)

ويحتل بترو أتليتكو صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط بينما الوداد ثانيا بـ 3 نقاط أما الزمالك ففي المركز الثالث بنقطتين ويتذيل ساجرادا الترتيب برصيد نقطة واحدة.

الوداد الزمالك في إفريقيا
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