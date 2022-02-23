منافس الزمالك - الوداد يخسر في الدوري المغربي قبل مواجهة الأبيض

سقط الوداد على ملعبه أمام حسنية أغادير ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري المغربي وقبل مواجهة الزمالك قاريا.

وتغلب حسنية أغادير على الوداد بهدفين دون مقابل لتصبح الخسارة الثانية في أخر أربع مباريات لفريق الوداد في الدوري.

وتجمد رصيد الوداد عند 39 نقطة في الصدارة، بينما رفع حسنية أغادير رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع عشر.

ويستضيف الوداد فريق الزمالك في التاسعة من مساء السبت ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد نقطتين بينما الوداد يحل ثانيا بثلاث نقاط ويتصدر بترو أتليتكو المجموعة بأربع نقاط.

يذكر أن الوداد سيفتقد خدمات مدافعه إبراهيم كومارا لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع بسبب الإصابة.

بينما يستعيد الفريق المغربي لاعبه بديع أووك بعد إصابته في الجولة الماضية من الدوري.

وأعلن الزمالك في وقت سابق قائمة لاعبيه المسافرين إلى المغرب لمواجهة الوداد. (طالع التفاصيل)

ويحتل بترو أتليتكو صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط بينما الوداد ثانيا بـ 3 نقاط أما الزمالك ففي المركز الثالث بنقطتين ويتذيل ساجرادا الترتيب برصيد نقطة واحدة.