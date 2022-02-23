دوري أبطال إفريقيا - الرجاء يستضيف مران الزمالك الأخير قبل مواجهة الوداد

الأربعاء، 23 فبراير 2022 - 16:26

كتب : إبراهيم رمضان

ساجرادا - الزمالك

يخوض الزمالك مرانه الأول اليوم استعدادا لمواجهة الوداد بعد الوصول إلى المغرب.

ويبدأ المران في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء بملعب كهرما بالدار البيضاء.

ووصلت بعثة الزمالك إلى مطار الدار البيضاء في المغرب استعدادا لمواجهة الوداد.

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ويستضيف نادي الرجاء المغربي مران الزمالك يوم الجمعة المقبل في ختام استعدادات الأييض لمواجهة الوداد.

ويحل الزمالك ضيفا على الوداد المغربي في التاسعة من مساء السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

يرأس بعثة الزمالك أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة ويرافقها مصطفي هدهود نائب رئيس النادي وعلاء مقلد وجمال عبد الحميد وأحمد دعبس أعضاء المجلس وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك وأحمد جلال إبراهيم رئيس اللجنة القانونية والرياضية.

وجاءت قائمة الزمالك التي ستتواجد في المغرب كالتالي:

.حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد - السيد عطية

خط الدفاع: محمود حمدي الونش - محمود علاء - محمد عبد الغني - أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة - حازم إمام - محمد طارق - حسام عبد المجيد

خط الوسط: أشرف بنشرقي - أحمد سيد زيزو - محمود عبد الرازق شيكابالا - رزاق سيسيه - إمام عاشور - إسلام جابر - سيف جعفر - يوسف أوباما - ماجد هاني - سيد نيمار - محمد أوناجم

خط الهجوم: عمر السعيد - سيف الدين الجزيري - حسام أشرف

ويحتل بترو أتليتكو صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط بينما الوداد ثانيا بـ 3 نقاط أما الزمالك ففي المركز الثالث بنقطتين ويتذيل ساجرادا الترتيب برصيد نقطة واحدة.

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