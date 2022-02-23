دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الأهلي مع صنداونز.. والقنوات الناقلة

الأربعاء، 23 فبراير 2022 - 12:15

كتب : FilGoal

أفشة - الأهلي - صن داونز

يستعد الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأوقعت القرعة الأهلي إلى جانب صن داونز والهلال السوداني والمريخ في المجموعة الأولى.

وتعادل الأهلي في المباراة الأولى دون أهداف مع الهلال السوداني.

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وتأجلت مباراة الأهلي مع المريخ السوداني في الجولة الأولى بسبب مشاركة الأحمر في كأس العالم للأندية.

وتقام المباراة يوم السبت 26 فبراير المقبل.

ويلعب اللقاء على ستاد القاهرة الدوري بحصور 5000 مشجع. (طالع التفاصيل)

ويبدأ اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3.

وحصد صن داونز 4 نقاط من أول مباراتين بعد الفوز على الهلال بهدف دون رد والتعادل دون أهداف مع المريخ.

ويدافع الأهلي عن لقبه في دوري أبطال إفريقيا للعام الثاني على التوالي.

الأهلي صن داونز دوري أبطال إفريقيا
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