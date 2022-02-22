الأهلي لـ في الجول: 5000 مشجع يحضرون مواجهة صن داونز

كشف سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي عن عدد الجماهير التي ستتواجد في مواجهة صن داونز.

ويلعب الأهلي مع صن داونز ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وقال سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي لـFilGoal.com: "حصلنا على الموافقة لحضور 5000 مشجع لمواجهة صن داونز في ستاد القاهرة".

وأوقعت القرعة الأهلي إلى جانب صن داونز والهلال السوداني والمريخ في المجموعة الأولى.

وتعادل الأهلي في المباراة الأولى دون أهداف مع الهلال السوداني.

وحصد صن داونز 4 نقاط من أول مباراتين بعد الفوز على الهلال بهدف دون رد والتعادل دون أهداف مع المريخ.

وتأجلت مباراة الأهلي مع المريخ السوداني في الجولة الأولى بسبب مشاركة الأحمر في كأس العالم للأندية.

ويدافع الأهلي عن لقبه في دوري أبطال إفريقيا للعام الثاني على التوالي.