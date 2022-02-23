مصدر من كاف لـ في الجول: هناك بعض الاعتراضات على فكرة سوبرليج.. وإلغاء البطولة مستبعد نهائيا

كشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) أن إلغاء فكرة دوري السوبر الإفريقي "سوبرليج" أمر مستبعد نهائيا.

وعرض FilGoal.com في وقت سابق تفاصيل دوري السوبر الإفريقي "سوبر ليج"، والبطولة الجديدة التي ستحل بدلا من دوري الأبطال. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "تابعنا خلال الفترة الماضية اعتراض بعض مسؤولي الأندية والاتحادات على فكرة السوبرليج، إقامة البطولة يأتي بعد موافقة من قبل في الجمعية العمومية للكاف".

وأضاف "نفكر في الوقت الحالي في موعد مناسب ندعو فيه الأندية مجددا الاجتماع معهم ومناقشة جميع جوانب السوبرليج وأهمها التصور الذي وضع من خلالنا للبطولة وبالطبع سيكون للأندية حرية طلب تعديل النظام وشكل البطولة والدعوة للتصويت عليه"

وشدد "لكن بالنسبة لنا قرار إلغاء إقامة البطولة أمر مستبعد نهائيا".

وأوضح "باتريس موتسيبي رئيس كاف بدأ بالفعل الاجتماع مع الشركات التي ترغب في الحصول على رعاية السوبرليج والأمور تسير بكل جدية".

وأتم "من المتوقع أن يعرض أحمد ولد يحيى نائبه مقترحات جديدة خلال الأيام المقبلة على رئيس كاف قبل تحديد موعد لمقابلة ممثلي الأندية".

ويأمل كاف إقامة البطولة بدءا من 2023 بعد النسخة المقبلة من دوري أبطال إفريقيا، إذ تشهد المسابقة تأييدا من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).