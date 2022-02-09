مصدر من كاف يكشف لـ في الجول تفاصيل السوبر ليج الإفريقي.. والبطولة البديلة لـ دوري الأبطال

كشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تفاصيل دوري السوبر الإفريقي "سوبر ليج"، والبطولة الجديدة التي ستحل بدلا من دوري الأبطال.

ويأمل كاف إقامة البطولة بدءا من 2023 بعد النسخة المقبلة من دوري أبطال إفريقيا، إذ تشهد المسابقة تأييدا من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).

وقال مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "نأمل أن تكون بداية السوبر ليج من العام المقبل، وسيتم إلغاء مسابقتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية وسيتم تعويضهم بدوري السوبر وبطولة أخرى بمسمى جديد يُعرف بـ كأس أبطال إفريقيا".

وأضاف "باتريس موتسيبي رئيس كاف بدأ التفاوض على حقوق رعاية بطولة سوبر ليج، والهدف هو تعظيم الربح والوصول لجوائز مالية تزيد عن 20 مليون دولار".

وواصل "جياني إنفانتينو رئيس فيفا وعد موتسيبي بمساعدة فيفا للكاف للوصول لشركات راعية بعقود ضخمة خلال أيام قليلة".

وأكمل "أموال الشركات الراعية ستكون لرفع كفاءة الملاعب في الدول، وسيتم توفير نفقات الطيران للفرق المشاركة في البطولة".

وأوضح "ستكون هناك لجنة جديدة منفصلة لإدارة سوبر ليج الإفريقي والأقرب أن تكون بقيادة أحمد ولد يحيي نائب رئيس كاف والمسؤول عن ملف دوري السوبر وممثل من كل نادي".

وشرح مصدر من كاف لـ FilGoal.com تفاصيل البطولتين الجديدتين للكرة الإفريقية على مستوى الأندية، وإليكم نظام كلاهما:

دوري السوبر الإفريقي (سوبر ليج)

تضم 24 فريقا وفقا لتصنيف الأندية في كاف.

تُقسم الأندية الـ 24 على 3 مجموعات كل مجموعة تضم 8 فرق وفقا للتوزيع الجغرافي للقارة: (مجموعة شمال إفريقيا – مجموعة غرب ووسط إفريقيا – مجموعة شرق وجنوب إفريقيا).

وتبدأ البطولة من سبتمبر وتنتهي في مايو.

وتقام المباريات في دور المجموعات بنظام الذهاب والإياب أي أن كل فريق سيخوض 14 مباراة.

يتأهل أول 5 فرق من كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل صاحب مركز سادس من بين الثلاث مجموعات، للمنافسة من دور الـ 16.

بينما تخوض الفرق الـ 8 التي لم تتأهل دوري جديد خاص بها للبقاء في الموسم التالي من المسابقة ويهبط آخر فريقين لكأس أبطال إفريقيا.

بدءا من دور الـ 16 وحتى النهائي تقام جميع المباريات بنظام الذهاب والإياب.

لم يتم حسم نظام النهائي بإقامته من مباراة واحدة أو مباراتي ذهاب وعودة.

يصبح إجمالي مباريات البطولة بدءا من دور المجموعات وحتى النهائي 198 مباراة.

أي أن الفريق الذي سيصل إلى النهائي سيشارك في 21-22 مباراة.

الفريقان الهابطان سيشاركان في كأس أبطال إفريقيا.

كأس أبطال إفريقيا

ستعوض بطولة دوري أبطال إفريقيا، إذ تضم 64 فريقا.

وتبدأ البطولة من سبتمبر وتنتهي في مايو.

وتقام بنظام خروج المغلوب بدءا من دور الـ 64 وحتى المباراة النهائية.

ولم يتم وضع تصور نهائي للبطولة بعد.