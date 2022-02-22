عبد الحفيظ: بيرسي تاو سيتواجد أمام صنداونز.. وهذا موقف معلول وعبد المنعم

الثلاثاء، 22 فبراير 2022 - 23:25

كتب : FilGoal

بيرسي تاو - الأهلي

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي عن مستجدات إصابة بعض لاعبي فريقه قبل مواجهة صنداونز الجنوب إفريقي.

بيرسي تاو

النادي : الأهلي

الأهلي

وفاز الأهلي على مصر للمقاصة برباعية دون رد في الجولة العاشرة من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال عبد الحفيظ عبر المباراة لقناة ناديه: "توقيت فوز الأهلي على المقاصة مهم جدا لأن المواجهة جاءت بعد كأس العالم للأندية ثم مباراة الهلال السوداني".

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وأضاف "كان في حسابات الجهاز الفني الكثير من الأمور المهمة منها منح بعض اللاعبين راحة قبل مواجهة صنداونز مثل علي معلول ومحمد عبد المنعم".

وأكمل "تنتظرنا 4 مواجهات قوية ضد صنداونز والمريخ السوداني وهدفنا حصد أكبر عدد من النقاط منها ".

وواصل "أعظم لاعبي العالم يجلسون على مقاعد البدلاء لحين يحتاج الجهاز الفني لهم، وعندما يشارك أي لاعب سيتم تقييمه وفقا لما قدمه فوق أرض الملعب".

وشدد "دوافع الفريق تجاه بطولة إفريقيا مختلفة هذا الموسم وأهمها هو تحقيق اللقب للمرة الثالثة على التوالي وتحقيق الإنجاز الذي لم يسبق وأن حققه أي فريق، ولكن لن ننظر إلى اللقب قبل دور المجموعات وهي المرحلة الأهم في الوقت الحالي".

وعن جاهزية اللاعبين قال: "بيرسي تاو جاهز للمشاركة والجهاز الفني فضل إراحته وبنسبة 95% سيكون معنا في مباراة صنداونز".

وأتم تصريحاته "هناك صعوبة لمشاركة أيمن أشرف أمام صنداونز، وفضلنا إراحة معلول وعبد المنعم أمام المقاصة".

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