تاريخ مميز لن ينساه ميكيسوني.. الأهلي يهزم المقاصة برباعية ويستعيد الصدارة

استعاد الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري بعدما حقق الفوز على مصر للمقاصة برباعية دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة العاشرة للمسابقة، وأقيمت بملعب الأهلي we السلام.

وشهدت المباراة تألق لويس ميكيسوني لاعب الأهلي، الذي سجل هدفين من بين رباعية الأحمر أمام الفريق الفيومي.

تاريخ مميز لـ ميكيسوني

وجاء فوز الأهلي على المقاصة في يوم مميز وهو 22-2-2022 وهو التاريخ الذي لن ينساه ميكيسوني بعدما سجل فيه أول أهدافه مع الفريق الأحمر.

ووصل الأهلي للنقطة رقم 22 في صدارة ترتيب الدوري المصري، بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

وتجمد رصيد المقاصة عند النقطة 8 في المركز الـ16.

لتكون المباراة هي الثالثة للأهلي في الدوري هذا الموسم التي يسجل فيها 4 أهداف بعدما فعلها أمام الإسماعيلي وسموحة.

وصف المباراة

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل غاب عنه بعض النجوم أبرزهم علي معلول وأيمن أشرف، وأيضا محمد عبد المنعم.

وعاد محمد الشناوي لحراسة مرمى الأهلي بعدما غاب لعدة أسابيع بسبب تعرضه للإصابة مع منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا 2021.

وبادر الأهلي بالهجوم من البداية وأهدر الأحمر فرصة خطيرة في الدقيقة 11 بعد هجمة منظمة وعدة تمريرات وعرضية أرضية من محمود وحيد مرت أمام المرمى ولم تجد من يتابعها.

ولم ينتظر الأهلي كثيرا ليسجل الهدف الأول في الدقيقة 13 عن طريق لويس ميكيسوني بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء ذهبت على يمين الحارس محمود حمدي.

ليكون هذا الهدف هو الأول لـ ميكيسوني مع الأهلي.

واستمر ميكيسوني في التألق وسجل الهدف الثاني له وللأهلي في الدقيقة 15 وبعد دقيقتين فقط من الهدف الأول.

وجاء الهدف بعد تمريرة طويلة من حمدي فتحي وضعت ميكيسوني في موقف انفراد بالمرمى، ليستلم الكرة ويضعها بالقدم اليسرى من أعلى الحارس بطريقة رائعة مسجلا الهدف الثاني.

واستمرت سيطرة الأهلي على اللعب بعد الهدف الثاني في محاولة لإحراز الهدف الثالث.

ومن هجمة مرتدة سدد رشيد أحمد كرة قوية اصطدمت في عارضة محمد الشناوي، في أخطر فرصة للمقاصة خلال الشوط الأول.

ورد الأهلي بهجمة سريعة من ناحية اليمين وأرسل كريم فؤاد عرضية قوية وصلت إلى الشحات ليسدد الكرة ويبعدها الحارس، قبل أن تصل إلى أفشة الذي سدد بشكل مباشر لكن الحارس أمسك بالكرة.

لكن الأهلي رفض إنهاء الشوط الأول دون تسجيل الهدف الثالث، وأرسل أفشة تمريرة مرت بين مدافعي المقاصة لتصل إلى حسين الشحات الذي سدد مباشرة في الشباك مسجلا الهدف الثالث في الدقيقة 44.

لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بلاثية دون رد.

الشوط الثاني

في الشوط الثاني كاد الأهلي أن يسجل الهدف الرابع في الدقيقة الأولى بعد تسديدة من أمام منطقة الجزاء بقدم أليو ديانج بعد تمريرة حسين الشحات، لكن الحارس محمود حمدي تصدى للكرة واصطدمت بالقائم قبل أن يبعدها الدفاع.

وتدخل محمد شريف بشكل قوي مع مدافع المقاصة أثناء متابعة الكرة بعد تسديدة ديانج، ليحتسب الحكم مخالفة ضده ويشهر له البطاقة الصفراء.

وغادر حمدي فتحي الملعب وشارك بدلا منه عمرو السولية في التبديل الأول للأهلي في الدقيقة 54.

وواصل الأحمر سيطرته على اللعب وهدد محمد شريف المرمى بضربة رأسية اصطدمت في الدفاع وخرجت إلى ركنية.

ودفع موسيماني بالثنائي حسام حسن وأحمد عبد القادر بدلا من محمد شريف وميكيسوني في الدقيقة 72.

وكاد حسام حسن أن يسجل الرابع في الدقيقة 82 بعد عرضية رائعة من أفشة قابلها بتسديدة بالقدم اليسرى، قبل أن يتصدى لها الحارس محمود حمدي وتصطدم الكرة بالقائم وتعود للحارس مرة أخرى ليمسك بها.

وفي آخر تبديلات موسيماني شارك الثنائي زياد طارق ومحمد محمود بدلا من حسين الشحات وأفشة.

قبل أن ينجح البديل زياد طارق في تسجيل الهدف الرابع بتسديدة بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من السولية في الدقيقة 87.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للأحمر في الدقيقة 90 بعدما لمست الكرة يد مدافع المقاصة، قبل أن يعود للفيديو ويلغي الركلة.

لتنتهي المباراة بفوز الأهلي برباعية دون رد.