مدرب صنداونز: يجب أن نحترم الهلال والمريخ مثل الأهلي لنتأهل من المجموعة
الأحد، 20 فبراير 2022 - 21:14
كتب : FilGoal
شدد رولاني موكوينا المدير الفني لـ صنداونز الجنوب إفريقي على أن فريقه يجب أن يحترم فريقي الهلال والمريخ مثلما يفعل مع الأهلي من أجل ضمان التأهل في دوري أبطال إفريقيا.
وقال رولاني موكوينا في تصريحات لموقع iol الجنوب إفريقي: "ندرك جيدا أننا نلعب في مجموعة صعبة ومن السذاجة التركيز فقط على مباراة الأهلي".
وأضاف "نحتاج إلى 12 نقطة للتأهل من المجموعة والأهلي لا يمكنه أن يقدم لنا سوى 6 نقاط في مباراتين".
وأتم تصريحاته "لذلك علينا أن نقاتل أمام المريخ والهلال لحصد المزيد من النقاط ومنحهم نفس الاحترام والاهتمام الذي نعطيه للأهلي".
ويلعب صنداونز يوم السبت المقبل ضد الأهلي في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.
وكان صنداونز فاز على الهلال السوداني وتعادل مع المريخ في المجموعة ذاتها.
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