حسن عمار: الشعباني وضع خطة إسقاط مازبمبي في الكاميرون

الأحد، 20 فبراير 2022 - 20:44

كتب : أحمد الخولي

جماهير المصري أمام مازيمبي

وجه حسن عمار عضو مجلس إدارة النادي المصري والمتحدث الرسمي الشكر لمعين الشعباني مدرب الفريق وجماهير النادي بعد الفوز على مازيمبي.

وفاز المصري على مازيمبي الكونغولي بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات من الكونفدرالية الإفريقية.

وقال حسن عمار في تصريحات لـ FilGoal.com: " سعداء للغاية بهذا الفوز وإدخال السعادة على شعب بورسعيد".

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وأضاف "نتمنى أن تكون نتيجة اليوم بوابة العبور لربع النهائي".

وتابع "يجب ان نوجه الشكر لمعين الشعباني الذي وضع خطة التغلب على مازيمبي في الكاميرون بعد مباراة القطن بإراحة العناصر الأساسية في الدوري وهو ما ساعادهم على الحفاظ على لياقتهم وقوتهم".

ويلعب المصري مع أوتوهو الكونغولي في الكونغو 25 فبراير الجاري في الجولة الثالثة.

ويتصدر المصري المجموعة برصيد 4 نقاط من فوز على مازيمبي وتعادل مع القطن الكاميروني.

المصري مازيمبي الكونفدرالية الإفريقية
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