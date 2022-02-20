كأس الكونفدرالية - سقوط نهضة بركان وفوز الاتحاد الليبي

تغلب الاتحاد الليبي على ضيفه أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الثانية لمجموعات كأس الكونفدرالية.

تقدم سند الورفلي في الدقيقة 14، وتعادل بانديل شاندو في الدقيقة 26، بينما استرد معاذ عيسى التقدم في الدقيقة 28، ليعيد شاندو التعادل في الدقيقة 45.

وأخيرا اقتنص عمر الخوجة هدف الفوز في الدقيقة 53، ليرفع الاتحاد رصيده إلى 3 نقاط على صدارة المجموعة، بفارق المواجهات مؤقتا عن أورلاندو بايرتس، فيما يلعب شبيبة الساورة الجزائري مع رويال ليوباردز القادم من إسواتيني.

على الناحية الأخرى تلقى نهضة بركان المغربي خسارة على يد مضيفه أسيك ميموزا الإيفوار بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

سجل ستيفان عزيز الهدف الأول في الدقيقة 57، وتلاه سليمان كوليبالي في الدقيقة 74، بينما أضاف كامير كوناتي الثالث في الدقيقة 70، وسجل شرقي البحري هدف بركان الوحيد في الدقيقة 83.

النتيجة منحت أسيك انتصاره الأول والمركز الثاني بـ3 نقاط، فيما تراجع نهضة بركان للمركز الثالث بفارق المواجهات مؤقتا.

وتعادل سيمبا التنزاني مع جيندارميري النيجري بهدف لكل فريق، ليحتل سيمبا الصدارة بـ4 نقاط، ويتذيل جيندارميري الترتيب بنقطة واحدة.