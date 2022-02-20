سامي الشيشيني ينفي عبر في الجول انضمامه لجهاز الزمالك

الأحد، 20 فبراير 2022 - 14:34

كتب : حامد وجدي

سامي الشيشيني

نفى سامي الشيشيني نجم ومدرب الزمالك السابق، انضمامه لجهاز باتريس كارتيرون في الزمالك.

وقال الشيشيني لـ FilGoal.com: "كل ما يقال في ذلك الأمر شائعات، ولم يتواصل معي أحد للانضمام لجهاز كارتيرون".

وشدد "أنا حاليا مركز على التحليل في الإعلام وأود الاستمرار في هذا المجال في الوقت الحالي".

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وأكد الشيشيني على دعمه لجهاز الفرنسي في الزمالك في المرحلة الحالية.

ولم يفز الزمالك في مبارياته الرسمية الثلاثة الأخيرة، حيث تعادل مع بترو أتليتكو الأنجولي في القاهرة 2-2 في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، قبل أن يخسر من سموحة 2-0 في الدوري ويتعادل مع ساجرادا إسبيرانسا الأنجولي 0-0 خارج الديار في الجولة الثانية من مجموعات دوري الأبطال.

ووجه مرتضى منصور رئيس الزمالك رسالة إلى جماهير فريقه بعد التعادل مع ساجرادا الأنجولي في دوري أبطال إفريقيا.

وكتب مرتضى منصور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "جمهور الزمالك العظيم لن نتحدث عن مباراة اليوم أو عن أي شئ يخص فريق الكرة قبل صافرة الحكم عقب نهاية مباراة الزمالك والوداد المغربي الأسبوع القادم".

وأضاف "المطلوب الآن أن نكون كلنا خلف فريقنا وأولادنا والحساب مؤجل ولكنه قادم، الرجاء الهدوء لأن القرارات الانفعالية في الوقت الحالي ليست حلًا وليست في مصلحة الفريق".

ورفع الزمالك رصيده إلى نقطتين في المجموعة الرابعة، خلف بترو أتلتيكو الأنجولي المتصدر بـ4 نقاط، والوداد المغربي الثاني برصيد 3 نقاط.

ويلعب الزمالك في الجولة المقبلة ضد الوداد المغربي في المغرب مساء يوم السبت المقبل.

الزمالك سامي الشيشيني في الدوري باتريس كارتيرون في إفريقيا
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