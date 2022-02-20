جورجينيو: تمنيت اللعب مع جوارديولا.. وكدت أنضم لناد إنجليزي آخر

الأحد، 20 فبراير 2022 - 12:22

كتب : FilGoal

جورجينيو - تشيلسي

كشف جورجينيو نجم إيطاليا وتشيلسي أنه تمنى اللعب تحت قيادة بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، مشيرا إلى أن الصدفة لعبت دورا في انتقاله إلى فريقه الحالي.

جورجينيو

النادي : تشيلسي

تشيلسي

وقال جورجينيو في حوار مع البرازيلي أليكساندر أوليفيرا عبر يوتيوب:"لم أكن لأنضم إلى تشيلسي، كنت ذاهبا إلى ناد إنجليزي آخر، لكن حدث ما حدث وانتقلت إلى تشيلسي".

وواصل "مع تشيلسي حدث كل شيء بسرعة. كنت في لندن حين رأيت العرض وقلت: هيا بنا. تمنيت اللعب مع جوارديولا، لا أعلم هل سيحدث ذلك أم لا".

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وأتم "وأنا صغير تابعت برشلونة وهو يفوز بكل شيء مع رونالدينيو وشابي هيرنانديز وأندريس إنييستا".

لعب جورجينيو (30 عاما) في فيرونا وسامبونيفاسيسي ونابولي.

ويخوض موسمه الرابع مع تشيلسي.

توج بثلاثة ألقاب مع الفريق.

جورجينيو تشيلسي
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