الزمالك يعلن إصابة زيزو بفيروس كورونا
السبت، 19 فبراير 2022 - 20:39
كتب : إبراهيم رمضان
أعلن نادي الزمالك إصابة أحمد سيد "زيزو" لاعب وسط الفريق بفيروس كورونا.
أحمد سيد زيزو
النادي : الزمالك
وكشف الجهاز الفني للزمالك عن إصابة زيزو بفيروس كورونا، وأن ذلك هو سبب غيابه عن مباراة ساجرادا الأنجولي في دوري أبطال إفريقيا.
وخضع زيزو لثلاث مسحات للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا على مدار الأيام الماضية جاءت نتائجها جميعا إيجابية.
وتعادل الزمالك مع ساجرادا الأنجولي سلبيا في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)
ليرفع الزمالك رصيده إلى نقطتين في المجموعة الرابعة، خلف بترو أتلتيكو الأنجولي المتصدر بـ4 نقاط، والوداد المغربي الثاني برصيد 3 نقاط.
ويلعب الزمالك في الجولة المقبلة ضد الوداد المغربي في المغرب مساء يوم السبت المقبل.
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