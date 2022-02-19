في مباراة تألق أبو جبل والفرص المهدرة.. الزمالك يعود من أنجولا بتعادل سلبي مع ساجرادا

عاد الزمالك من أنجولا بالتعادل السبلي مع ساجرادا إسبرانسا في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ليرفع الزمالك رصيده إلى نقطتين في المجموعة الرابعة، خلف بترو أتلتيكو الأنجولي المتصدر بـ4 نقاط، والوداد المغربي الثاني برصيد 3 نقاط.

ويحصد فريق ساجرادا أول نقطة في المجموعة ولا يزال في المركز الرابع والأخير.

ويلعب الزمالك في الجولة المقبلة ضد الوداد المغربي في المغرب مساء يوم السبت المقبل.

وصف المباراة

غاب أحمد سيد "زيزو" نجم الزمالك عن المباراة بسبب تعرض للإجهاد وعدم مشاركته في المران الرئيسي ليلة اللقاء.

وأهدر لاعبو الزمالك الكثير من الفرص خلال المباراة، وكذلك تألق محمد أبو جبل حارس الأبيض وأنقذ مرماه من عدة فرص مؤكدة.

بادر الزمالك بالهجوم وهدد الأبيض مرمى الفريق الأنجولي في الدقيقة 7 عن طريق رزاق سيسيه الذي سدد كرة ضعيفة أمسك بها الحارس.

واستمرت سيطرة الأبيض في الشوط الأول ونفذ شيكابالا ركلة حرة على رأس الونش الذي لعب ضربة رأسية مرت أعلى العارضة.

ومرة جديدة راوغ رزاق سيسيه دفاع ساجرادا وسدد كرة من أمام منطقة الجزاء مرت أعلى المرمى.

وبدأ فريق ساجرادا في السيطرة على اللعب في الدقائق المتبقية من الشوط الأول، ولكن دون خطورة.

وأهدر سيف الجزيري أخطر فرصة للزمالك في الشوط الأول من داخل منطقة الجزاء بعدما وصلت له الكرة في الدقيقة 45 من ركلة ركنية، ليسدد ويبعدها الدفاع قبل أن تمر إلى الشباك.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

في الشوط الثاني دفع كارتيرون بالنجم المغربي أشرف بنشرقي بدلا من رزاق سيسيه لتنشيط الهجوم.

وفي الدقيقة الأولى من الشوط الثاني سدد إمام عاشور كرة قوية من خارج منطقة الجزاء أبعدها الحارس لركنية.

وواصل الزمالك ضغطه بقوة ونفذ الركنية لتصل إلى بنشرقي أمام المرمى ويسدد لكن الكرة تصطدم في الحارس ويتابعها محمد عبد الغني بتسديدة تذهب إلى الخارج.

وحصل يوسف أوباما على بطاقة صفراء بعد إعاقة لاعب ساجرادا في منتصف الملعب.

وهدد ساجرادا مرمى الزمالك بعدما مر لاعبه من أحمد فتوح وتوغل داخل منطقة الجزاء وسدد كرة ذهبت بعيدا.

الزمالك استمر في إهدار الفرص وسدد شيكابالا كرة قوية من أمام منطقة الجزاء أبعدها الحارس.

وواصل حارس الفريق الأنجولي التألق وأنقذ رأسية من حمزة المثلوثي، ثم تسديدة من أحمد فتوح.

ودفع كارتيرون بالثنائي محمد أوناجم وعمر السعيد بدلا من شيكابالا وسيف الجزيري لتنشيط الهجوم في الدقيقة 68.

أبو جبل يتألق

واندفع الفريق الأنجولي في الهجوم بقوة في الدقائق الأخيرة ولكن أبو جبل تألق وتصدى لتسديدة أرضية من ركلة حرة مباشرة وأبعدها إلى ركنية.

ونفذ الفريق الأنجولي الركنية سريعا ولكن أبو جبل تألق مجددا وأنقذ رأسية خطيرة.

ومرة ثانية تصدى أبو جبل لتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وشارك إسلام جابر بدلا من حمزة المثلوثي في التبديل الرابع للزمالك في الدقيقة 80.

وأنقذ أبو جبل مرمى الزمالك من أخطر فرصة في المباراة في الدقيقة 82، بعد انفراد بالمرمى من لاعب الفريق الأنجولي.

فرصة قتل المباراة

وفي الوقت بدل الضائع توغل أوناجم في دفاع ساجرادا ومرر كرة أرضية إلى بنشرقي الذي قابلها بتسديدة مباشرة اصطدمت في القائم وذهبت خارج المرمى.

لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.