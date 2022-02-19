مؤتمر عمر جابر: الجميع جاهز للقاء زاناكو.. ولدينا الرغبة في الفوز

شدد عمر جابر لاعب فريق بيراميدز على استعداد جميع اللاعبين لمواجهة زاناكو في الكونفدرالية الإفريقية.

ويحل بيراميدز غدا الأحد ضيفا على زاناكو الزامبي في الكونفدرالية لحساب المجموعة الأولى.

وقال جابر في المؤتمر الصحفي: "الجميع جاهز للقاء واللاعبون لديهم الرغبة الكبيرة في مواصلة سلسلة الانتصارات المحلية والقارية".

وأضاف "نريد حصد 3 نقاط أخرى للابتعاد بصدارة المجموعة الأولى، بعد النجاح في الفوز بأول مباراة أمام الأهلي طرابلس الليبي".

وواصل "الفريق لديه الرغبة في الفوز، وأي لاعب جاهز للمشاركة في اللقاء، والأجواء إلى حد كبير جيدة في زامبيا والفريق سيلعب في لوساكا من أجل الفوز ولا بديل غيره، كعادة بيراميدز في جميع لقاءاته خارج ملعبه ببطولة كأس الكونفدرالية".

وأتم "اللعب نهارا في أجواء حارة ورطوبة عالية يؤثر بالفعل على اللاعبين ولكن الفريق لديه من الخبرة الكبيرة في اللعب بأجواء حارة في أفريقيا خارج أرضه وعلى ملاعب نوعا ما غير جيدة".

وأعلن النادي المصري الحصول على موافقة بحضور خمسة آلاف مشجع لمباراة الفريق أمام مازيمبي في الكونفدرالية. (طالع التفاصيل)

واستهل بيراميدز مشواره بالفوز على أهلي طرابلس الليبي 2-1.

ويتصدر بيراميدز الترتيب برصيد 3 نقاط بالتساوي مع الصفاقسي التونسي.