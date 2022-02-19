مؤتمر الشعباني: المصري يمتلك من الخبرات ما يؤهله لتقديم مباراة قوية أمام مازيمبي

السبت، 19 فبراير 2022 - 15:31

كتب : مهاب نبيل

معين الشعباني - المصري - الصورة من حساب المصري

شدد معين الشعباني المدير الفني لـ المصري على استعداد فريقه لتقديم عرض قوي أمام ضيفه مازيمبي الكونغولي بالجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويستضيف المصري الفريق الكونغولي في مباراة تقام على ملعب برج العرب غدا الأحد في السادسة مساءً.

وقال معين الشعباني في المؤتمر الصحفي: "فريق مازيمبي يمتلك خبرات كبيرة على المستوى الأفريقي، والمصري يمتلك من الخبرات ما يؤهله لتقديم مباراة قوية يعبر من خلالها اللاعبون عن قدراتهم الفنية المتميزة".

أخبار متعلقة
الشعباني: الجلوس في الطائرة سبب الإصابات.. والتأجيل ضرورة لأن المصري لا يمثل نفسه ركلة جزاء تساوي بين الطرفين.. المصري يتعادل مع سيراميكا كليوباترا عضو المصري: سنتقدم بشكوى بسبب جدول الدوري.. وكيف يجمع عامر حسين بين منصبين؟ المصري يعلن حضور خمسة آلاف مشجع لمواجهة مازيمبي في الكونفدرالية

وأشار "نسعى إلى اتباع سياسة تدوير اللاعبين خلال مباريات الفريق الأخيرة، وذلك حرصا منا على عدم إرهاق اللاعبين خاصة في ظل ضغط المباريات المحلية والإفريقية".

وأتم "كافة الظروف مهيأة أمام كلا الفريقين لتقديم مباراة قوية خاصة في ظل المؤازرة الجماهيرية من جماهير المصري والتي ستعطي للاعبيها الدافع الكبير لتقديم كل ما لديهم على أرض الملعب".

وأعلن النادي المصري الحصول على موافقة بحضور خمسة آلاف مشجع لمباراة الفريق أمام مازيمبي في الكونفدرالية. (طالع التفاصيل)

وكان المصري قد تعادل خارج ملعبه في مباراة الجولة الأولى أمام القطن الكاميروني.

فيما فاز مازيمبي على أوتوهو بهدف دون رد ليتصدر ترتيب المجموعة الثالثة.

المصري مؤتمر معين الشعباني مازيمبي الكونفدرالية في إفريقيا
نرشح لكم
مؤتمر إيهاب جلال: مواجهة زاناكو لن تكون سهلة.. ونريد مواصلة المشوار بكل قوة مؤتمر مدرب مازيمبي: غياب 3 لاعبين لن يؤثر علينا أمام المصري ونلعب تحت أي ظروف مؤتمر شديد قناوي: جمهور المصري سيُحدث الفارق أمام مازيمبي.. والفوز يضعنا في الصدارة مبكرا المصري يعلن حضور خمسة آلاف مشجع لمواجهة مازيمبي في الكونفدرالية فتح الله: رد فعل بيراميدز أمام أهلي طرابلس مكسب للفريق.. وسبب عدم مشاركة رمضان صبحي المصري لـ في الجول: نواجه أزمة كبيرة بسبب تعارض مواعيد مباريات الدوري مع الكونفدرالية مدرب أهلي طرابلس: خبرات بيراميدز حسمت المباراة.. وإبراهيم عادل صنع الفارق إسلام عيسى: حققنا فوزا هاما على أهلي طرابلس بعد توقف طويل.. ورسالة إيهاب جلال لنا
أخر الأخبار
مباشر في إنجلترا - ليفربول ضد نورويتش دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر في إنجلترا - تشيلسي ضيف بالاس.. وأرسنال أمام برينتفورد دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل تشيلسي - سار ظهير أيمن لأبطال العالم أمام كريستال بالاس 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل أرسنال - النني على مقاعد البدلاء.. وسواريش أساسي أمام بيرنتفورد 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مرموش يعود لقائمة شتوتجارت بعد غياب شهرين 38 دقيقة | المحترفون
تشكيل ليفربول - صلاح أساسي أمام نورويتش.. وغياب أرنولد وفيرمينو 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر إيهاب جلال: مواجهة زاناكو لن تكون سهلة.. ونريد مواصلة المشوار بكل قوة 52 دقيقة | الكونفدرالية
مؤتمر مدرب مازيمبي: غياب 3 لاعبين لن يؤثر علينا أمام المصري ونلعب تحت أي ظروف ساعة | الكونفدرالية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من كاف يجيب لـ في الجول.. هل تُبعد بطاقات كأس إفريقيا عبد المنعم أمام السنغال 2 تعديل موعد إياب مباراة مصر والسنغال 3 فيفا يحدد موعد مباراتي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 4 انتهت دوري الأبطال – الزمالك (2)-(2) بترو أتليتكو.. تعادل قاتل لـ الأبيض