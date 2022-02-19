مؤتمر الشعباني: المصري يمتلك من الخبرات ما يؤهله لتقديم مباراة قوية أمام مازيمبي

شدد معين الشعباني المدير الفني لـ المصري على استعداد فريقه لتقديم عرض قوي أمام ضيفه مازيمبي الكونغولي بالجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويستضيف المصري الفريق الكونغولي في مباراة تقام على ملعب برج العرب غدا الأحد في السادسة مساءً.

وقال معين الشعباني في المؤتمر الصحفي: "فريق مازيمبي يمتلك خبرات كبيرة على المستوى الأفريقي، والمصري يمتلك من الخبرات ما يؤهله لتقديم مباراة قوية يعبر من خلالها اللاعبون عن قدراتهم الفنية المتميزة".

وأشار "نسعى إلى اتباع سياسة تدوير اللاعبين خلال مباريات الفريق الأخيرة، وذلك حرصا منا على عدم إرهاق اللاعبين خاصة في ظل ضغط المباريات المحلية والإفريقية".

وأتم "كافة الظروف مهيأة أمام كلا الفريقين لتقديم مباراة قوية خاصة في ظل المؤازرة الجماهيرية من جماهير المصري والتي ستعطي للاعبيها الدافع الكبير لتقديم كل ما لديهم على أرض الملعب".

وأعلن النادي المصري الحصول على موافقة بحضور خمسة آلاف مشجع لمباراة الفريق أمام مازيمبي في الكونفدرالية. (طالع التفاصيل)

وكان المصري قد تعادل خارج ملعبه في مباراة الجولة الأولى أمام القطن الكاميروني.

فيما فاز مازيمبي على أوتوهو بهدف دون رد ليتصدر ترتيب المجموعة الثالثة.