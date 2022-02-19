تشكيل دوري أبطال إفريقيا - يانو وتياجو ليال يقودان بترو أتليتكو.. واللافي في هجوم الوداد

أجرى بترو أتليتكو 3 تغييرات على تشكيل الفريق الذي يواجه الوداد المغربي في الجولة الثانية لحساب المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

وكان الفريق قد لعب ضد الزمالك بخطة 4-2-3-1، لتتحول ضد الفريق المغربي إلى 4-4-2 بتواجد الأنجولي يانو رفقة البرازيلي تياجو ليال في الهجوم.

فيما أجرى الوداد تغييرين عن تشكيل الفريق الذي فاز على ساجرادا في الجولة الأولى بثلاثية دون رد.

وجاء تشكيل بترو أتليتكو الأنجولي:

حراسة المرمى: ويلنجتون جوميز

الدفاع: إيدي أفونسو - كينيتو - بيدرو بينتو - أوجوستو تاو كارينيرو

الوسط: جيلسون موريرا - ويليام سواريش – بيدرو ميجي – جيراردي تيكشيرا

الهجوم: يانو – تياجو ليال.

فيما جاء تشكيل الوداد:

حراسة المرمى: أحمد رضا التكناوتي

الدفاع: أشرف داري - الشيخ إبراهيم كومارا - يحيى عطية الله - جلال الداودي

الوسط: يحيى جبران - أنس سرغات - رضا الجعدي

الهجوم: مؤيد اللافي - صلاح الدين بنيشو - جاي مبينزا.

يتصدر الوداد الترتيب برصيد 3 نقاط من الفوز على ساجرادا، فيما يحتل بترو أتليتكو المركز الثاني بالتساوي مع الزمالك بنتيجة 2-2.