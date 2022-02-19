تشكيل دوري أبطال إفريقيا - يانو وتياجو ليال يقودان بترو أتليتكو.. واللافي في هجوم الوداد

السبت، 19 فبراير 2022 - 14:35

كتب : FilGoal

هدف بترو أتلتيكو الثاني في الزمالك

أجرى بترو أتليتكو 3 تغييرات على تشكيل الفريق الذي يواجه الوداد المغربي في الجولة الثانية لحساب المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

وكان الفريق قد لعب ضد الزمالك بخطة 4-2-3-1، لتتحول ضد الفريق المغربي إلى 4-4-2 بتواجد الأنجولي يانو رفقة البرازيلي تياجو ليال في الهجوم.

فيما أجرى الوداد تغييرين عن تشكيل الفريق الذي فاز على ساجرادا في الجولة الأولى بثلاثية دون رد.

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وجاء تشكيل بترو أتليتكو الأنجولي:

حراسة المرمى: ويلنجتون جوميز

الدفاع: إيدي أفونسو - كينيتو - بيدرو بينتو - أوجوستو تاو كارينيرو

الوسط: جيلسون موريرا - ويليام سواريش – بيدرو ميجي – جيراردي تيكشيرا

الهجوم: يانو – تياجو ليال.

فيما جاء تشكيل الوداد:

حراسة المرمى: أحمد رضا التكناوتي

الدفاع: أشرف داري - الشيخ إبراهيم كومارا - يحيى عطية الله - جلال الداودي

الوسط: يحيى جبران - أنس سرغات - رضا الجعدي

الهجوم: مؤيد اللافي - صلاح الدين بنيشو - جاي مبينزا.

يتصدر الوداد الترتيب برصيد 3 نقاط من الفوز على ساجرادا، فيما يحتل بترو أتليتكو المركز الثاني بالتساوي مع الزمالك بنتيجة 2-2.

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