عامر حسين: الفرق ستشارك في كأس مصر بالدوليين.. وموقف نسخة الموسم الماضي

أوضح عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس اللجنة المسابقات أن فرق الدوري المصري ستشارك بالدوليين في كأس مصر، وكذلك تحدث عن موقف النسخة الماضية من المسابقة.

أسفرت قرعة دور الـ 32 من كأس مصر 2021-2022، عن مواجهات سهلة للكبار، ومواجهتين قويتين بين فرق الدوري الممتاز. (طالع التفاصيل)

وقال عامر حسين عبر أون تايم سبورتس: "أغلب الفرق ستشارك في كأس مصر باللاعبين الدوليين لأن كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني يريد أن تلعب كل الفريق بكامل لاعبيها قبل معسكر المنتخب يوم 20 مارس حتى يكونوا في أتم الجاهزية الفنية".

وأضاف عن أعداد الحضور الجماهيري في كأس مصر: "مباريات الكأس ستقام بنفس نظام الدوري بنفس الشروط خاصة أن ملاعب فرق الدوري الممتاز مجهزة لكل شيء".

وأردف "سنجتمع مع الشركة الراعية غدا لحسم مصير الموسم الماضي من كأس مصر".

وتطرق لأعداد الحضور الجماهيري في مباراة مصر أمام السنغال: "الجهات الأمنية هي من تحدد ذلك، وطلبنا أكبر عدد من الجماهير لمليء الاستاد وبالتأكيد لن يتأخروا في تنفيذ مطالبنا".

وأتم "الأمور التنظيمية في مباراة الإياب والسفر للسنغال سيتم الإعلان عنه في وقته".

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره السنغالي في تصفيات كأس العالم يومي 25 مارس المقبل بالقاهرة ثم 29 مارس في داكار.

تقام مباريات دور الـ32 من كأس مصر في الفترة من 11 إلى 15 من مارس المقبل.

ولم تستكمل بعد مباريات الموسم الماضي من كأس مصر إذ توقفت المسابقة عند دور ربع النهائي.

ويعد الأهلي حامل لقب النسخة الأخيرة من المسابقة 2019-2020 بالفوز على طلائع الجيش في النهائي بركلات الترجيح.

ويُعد الأهلي حامل اللقب القياسي برصيد 37 لقبا، يليه الزمالك بـ 27 لقبا ثم الاتحاد والترسانة برصيد 6 ألقاب لكل فريق.