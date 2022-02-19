قرعة دور الـ 32 كأس مصر - الأهلي يواجه المصري بالسلوم.. والزمالك ضد الداخلية

السبت، 19 فبراير 2022 - 12:30

كتب : FilGoal

كأس مصر - بيان رسمي

أسفرت قرعة دور الـ 32 من كأس مصر 2021-2022، عن مواجهات سهلة للكبار، ومواجهتين قويتين بين فرق الدوري الممتاز.

وأجريت قرعة دور الـ 32، بضم 14 فريقا من الدوري الممتاز يواجهون الـ 14 المتأهلين من الأدوار التمهيدية، فيما تقام مباراتين فقط بين فرق من الدوري الممتاز.

وسيواجه الأهلي نظيره المصري بالسلوم، فيما يلتقي الزمالك مع الداخلية

أخبار متعلقة
عامر حسين: الثلاثاء موعد القرار النهائي بشأن مصير كأس مصر للموسم الماضي اتحاد الكرة يحدد موعد إجراء قرعة دور الـ32 من كأس مصر فيفا يحدد موعد مباراتي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم سالجادو لـ في الجول: مصر ستتأهل إلى كأس العالم مع كيروش.. وأتمنى العودة لمصر كمدرب

وأوضح عامر حسين رئيس لجنة المسابقات أنه سيتم إعلان مواعيد المباريات بشكل نهائي بعد غد الإثنين المقبل.

وإليكم قرعة دور الـ 32 من كأس مصر: (تقام المباريات على ملاعب الفرق المذكورة أولا)

غزل المحلة × إيسترن كومباني

سيراميكا كليوباترا × الاتحاد السكندري

الأهلي × المصري بالسلوم

الجونة × بنها

بيراميدز × لافيينا

فاركو × كفر الشيخ

مصر للمقاصة × بني عبيد

إنبي × ديروط

فيوتشر × منتخب السويس

الزمالك × الداخلية

البنك الأهلي × أسوان

سموحة × ألعاب دمنهور

المقاولون العرب × المصرية للاتصالات

طلائع الجيش × حلوان العام

الإسماعيلي × بتروجت

المصري × المنصورة

تقام مباريات دور الـ32 من كأس مصر في الفترة من 11 إلى 15 من مارس المقبل.

ولم تستكمل بعد مباريات الموسم الماضي من كأس مصر إذ توقفت المسابقة عند دور ربع النهائي.

ويعد الأهلي حامل لقب النسخة الأخيرة من المسابقة 2019-2020 بالفوز على طلائع الجيش في النهائي بركلات الترجيح.

ويُعد الأهلي حامل اللقب القياسي برصيد 37 لقبا، يليه الزمالك بـ 27 لقبا ثم الاتحاد والترسانة برصيد 6 ألقاب لكل فريق.

كأس مصر الأهلي الزمالك بيراميدز
نرشح لكم
عامر حسين: الفرق ستشارك في كأس مصر بالدوليين.. وموقف نسخة الموسم الماضي خبر في الجول – تقييم من الزمالك للاعبيه الأجانب لتحديد مستقبلهم.. وموقف الجزيري وسيسيه في الجول يكشف – 3 أسباب وراء خطة تطوير عناصر إدارات اتحاد الكرة وكيله: طارق حامد جدد 3 مرات لـ الزمالك فلماذا لم يتمارض؟ والبعض يروج لشائعات كوميدية عودة فوزي وموريل.. الإسماعيلي كامل العدد أمام الجونة وليد سليمان يختار أفضل مدرب ومحترف في الأهلي وصدمة لم ينساها.. ورسالة لأفشة وليد سليمان: عودة رمضان صبحي لـ الأهلي صعبة.. وموسيماني لا يحب ويكره مرتضى يكشف تفاصيل حديثه مع أبو جبل وبنشرقي وموقف طارق حامد.. وحل لعدم إيقاف القيد مجددا
أخر الأخبار
المصري بالسلوم لـ في الجول: قادرون على إقصاء الأهلي من الكأس.. ونتمنى غياب أفشة 30 دقيقة | مصر
عامر حسين: الفرق ستشارك في كأس مصر بالدوليين.. وموقف نسخة الموسم الماضي 36 دقيقة | الدوري المصري
قرعة دور الـ 32 كأس مصر - الأهلي يواجه المصري بالسلوم.. والزمالك ضد الداخلية 53 دقيقة | الدوري المصري
أجويرو: قد أنضم لجهاز الأرجنتين في كأس العالم ساعة | أوروبا
جوارديولا: حاولنا ضم كين 4 مرات ساعة | الدوري الإنجليزي
إبراهيموفيتش: عندما سأعود سأهز الملعب بأكمله.. وأنا فقط من يحدد متى أتوقف عن اللعب ساعة | الدوري الإيطالي
طبيب الهلال السوداني: نشكر أبو عبلة على إسعافه الفوري لياسر مزمل 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
براون: الإسماعيلي لم يصبر علينا.. وهذا أفضل لاعب في الدوري المصري 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من كاف يجيب لـ في الجول.. هل تُبعد بطاقات كأس إفريقيا عبد المنعم أمام السنغال 2 تعديل موعد إياب مباراة مصر والسنغال 3 فيفا يحدد موعد مباراتي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 4 انتهت دوري الأبطال – الزمالك (2)-(2) بترو أتليتكو.. تعادل قاتل لـ الأبيض