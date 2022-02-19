قرعة دور الـ 32 كأس مصر - الأهلي يواجه المصري بالسلوم.. والزمالك ضد الداخلية

أسفرت قرعة دور الـ 32 من كأس مصر 2021-2022، عن مواجهات سهلة للكبار، ومواجهتين قويتين بين فرق الدوري الممتاز.

وأجريت قرعة دور الـ 32، بضم 14 فريقا من الدوري الممتاز يواجهون الـ 14 المتأهلين من الأدوار التمهيدية، فيما تقام مباراتين فقط بين فرق من الدوري الممتاز.

وسيواجه الأهلي نظيره المصري بالسلوم، فيما يلتقي الزمالك مع الداخلية

وأوضح عامر حسين رئيس لجنة المسابقات أنه سيتم إعلان مواعيد المباريات بشكل نهائي بعد غد الإثنين المقبل.

وإليكم قرعة دور الـ 32 من كأس مصر: (تقام المباريات على ملاعب الفرق المذكورة أولا)

غزل المحلة × إيسترن كومباني

سيراميكا كليوباترا × الاتحاد السكندري

الأهلي × المصري بالسلوم

الجونة × بنها

بيراميدز × لافيينا

فاركو × كفر الشيخ

مصر للمقاصة × بني عبيد

إنبي × ديروط

فيوتشر × منتخب السويس

الزمالك × الداخلية

البنك الأهلي × أسوان

سموحة × ألعاب دمنهور

المقاولون العرب × المصرية للاتصالات

طلائع الجيش × حلوان العام

الإسماعيلي × بتروجت

المصري × المنصورة

تقام مباريات دور الـ32 من كأس مصر في الفترة من 11 إلى 15 من مارس المقبل.

ولم تستكمل بعد مباريات الموسم الماضي من كأس مصر إذ توقفت المسابقة عند دور ربع النهائي.

ويعد الأهلي حامل لقب النسخة الأخيرة من المسابقة 2019-2020 بالفوز على طلائع الجيش في النهائي بركلات الترجيح.

ويُعد الأهلي حامل اللقب القياسي برصيد 37 لقبا، يليه الزمالك بـ 27 لقبا ثم الاتحاد والترسانة برصيد 6 ألقاب لكل فريق.