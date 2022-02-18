مؤتمر كارتيرون: اللعب في أنجولا صعب.. وسبق لنا الفوز على نفس الملعب

يرى باتريس كارتيرون مدرب الزمالك بأن اللعب في أنجولا ليس سهلا، لكن الزمالك قادر على تحقيق الفوز أمام ساجرادا إسبيرانسا.

الزمالك يلاقي ساجرادا إسبيرانسا الأنجولي مساء غد السبت، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وقال باتريس كارتيرون خلال المؤتمر الصحفي للقاء: "سبق لنا اللعب في ملعب 11 نوفمبر وحققنا نتيجة إيجابية على نفس الملعب".

وأضاف "اللعب في أنجولا ليس سهلا بسبب الرطوبة، لكننا نلعب للفوز باستمرار في كل المباريات".

المدرب الفرنسي أتبع "الزمالك مطالب بالتركيز وأن يكون لديه قوة ذهنية في اللقاء لتحقيق الفوز، ولدي ثقة كبيرة فى جميع اللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الغد".

وأتم "لا توجد مباراة سهلة وأخرى صعبة. الفريق خاض تدريبات جيدة فى اليومين الماضيين وأنا متفائل بتحقيق نتيجة إيجابية".

وكانت بعثة الزمالك قد وصلت إلى أنجولا مساء الأربعاء الماضي، ويترأس البعثة جمال عبد الحميد عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء.

الزمالك تعادل في الجولة الأولى مع بترو أتليتكو بهدفين لكل فريق على استاد القاهرة.