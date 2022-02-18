الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة القاهرة بعد الجولة الـ 19
الجمعة، 18 فبراير 2022 - 19:38
كتب : رضا السنباطي
واصل التونسي رفيق كابو لاعب وادي دجلة تصدره لترتيب هدافي دوري الدرجة الثانية لمجموعة القاهرة.
ويتصدر التونسي الترتيب برصيد 10 أهداف بعد مرور 19 جولة.
ويتساوى في المركز الثاني، ثنائي الداخلية إسماعيل بامبا وسمير فكري برصيد 7 أهداف.
وفي المركز الثالث كريم لالا لاعب بورتو السويس ويتساوى معه عبد العزيز الشاعر لاعب النصر برصيد 6 أهداف.
تعرف أكثر على مجريات وأحداث الجولة 19 من مجموعة القاهرة. (طالع التفاصيل)
يمكنكم أيضا التعرف على الترتيب من هنـــــــــــــــــــــا.
تعرف على ترتيب الهدافين بعد نهاية الجولة 19:
رفيق كابو يتصدر ترتيب هدافي مجموعة القاهرة بعد نهاية الجولة ⚽️ pic.twitter.com/LpWcn4S5Z3— FilGoal (@FilGoal) February 18, 2022
نرشح لكم
الدرجة الثانية – تعرف على نتائج وترتيب مجموعة القاهرة بعد الجولة 19 الدرجة الثانية - فوز رابع على التوالي لـ الترسانة.. وزد يواصل السقوط في مجموعة القاهرة الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة بحري بعد 19 جولة.. باولو في الصدارة الدرجة الثانية – الانتصار الأول لـ صيد المحلة.. وصدارة الأولمبي مستمرة تحقيق في الجول - نظام دوري الدرجة الثانية الجديد بين "مشروع عشوائي" و"قرار تأخر كثيرا" اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول شكل دوري الدرجة الثانية.. وانتظار قرار عامر حسين الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب مجموعة الصعيد بعد الجولة الـ 18 الدرجة الثانية - المنيا ينفرد بوصافة مجموعة الصعيد.. وتعادل كيما أسوان