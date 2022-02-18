الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة القاهرة بعد الجولة الـ 19

الدرجة الثانية – تعرف على نتائج وترتيب مجموعة القاهرة بعد الجولة 19

الدرجة الثانية - فوز رابع على التوالي لـ الترسانة.. وزد يواصل السقوط في مجموعة القاهرة

الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة بحري بعد 19 جولة.. باولو في الصدارة