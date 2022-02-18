الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة القاهرة بعد الجولة الـ 19

الجمعة، 18 فبراير 2022 - 19:38

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - القاهرة

واصل التونسي رفيق كابو لاعب وادي دجلة تصدره لترتيب هدافي دوري الدرجة الثانية لمجموعة القاهرة.

ويتصدر التونسي الترتيب برصيد 10 أهداف بعد مرور 19 جولة.

ويتساوى في المركز الثاني، ثنائي الداخلية إسماعيل بامبا وسمير فكري برصيد 7 أهداف.

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وفي المركز الثالث كريم لالا لاعب بورتو السويس ويتساوى معه عبد العزيز الشاعر لاعب النصر برصيد 6 أهداف.

تعرف أكثر على مجريات وأحداث الجولة 19 من مجموعة القاهرة. (طالع التفاصيل)

يمكنكم أيضا التعرف على الترتيب من هنـــــــــــــــــــــا.

تعرف على ترتيب الهدافين بعد نهاية الجولة 19:

الدرجة الثانية مجموعة القاهرة
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