الدرجة الثانية – تعرف على نتائج وترتيب مجموعة القاهرة بعد الجولة 19

واصل الداخلية تعزيز صدارته لمجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية، بينما ارتقى الترسانة للمركز الثالث.

واستمر زد في التراجع بعدما فشل في الفوز للمباراة السابعة تواليا.

تعرف أكثر على أبرز مجريات الجولة 19 من مجموعة القاهرة. (طالع التفاصيل)

وإليكم نتائج الجولة 19:

وادي دجلة 2×1 بتروجت

بنها 0×1 الترسانة

المصرية للاتصالات 1×1 زد

بلبيس 2×2 النصر

الداخلية 2×1 بورتو السويس

المريخ 0×1 الإنتاج الحربي

منتخب السويس 2×3 بورفؤاد

القناة 3×1 السكة الحديد

وإليكم جدول ترتيب مجموعة القاهرة بعد نهاية الجولة 19:.