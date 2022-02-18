الدرجة الثانية - فوز رابع على التوالي لـ الترسانة.. وزد يواصل السقوط في مجموعة القاهرة

الجمعة، 18 فبراير 2022 - 17:52

كتب : رضا السنباطي

الترسانة

أقيمت اليوم مباريات الجولة 19 من مجموعة القاهرة لدوري الدرجة الثانية المصري، وعرفت الانتصار الثاني لـ بورفؤاد والفوز الرابع على التوالي للترسانة رفقة طارق السيد.

وانتصر الداخلية على بورتو السويس بهدفين مقابل هدف، سجل سمير فكري وبابا ديوب للداخلية وسجل أحمد حسني لبورتو، ليرتفع رصيد الداخلية في الصدارة لـ 44 نقطة.

وحقق بورفؤاد فوزه الثاني تواليا في الدوري بعدما فاز على منتخب السويس بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليرتفع رصيد بورفؤاد إلى 15 نقطة.

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وفاز بتروجت على وادي دجلة بهدفين مقابل هدف ليرتفع رصيد بتروجت إلى 36 نقطة في المركز الثاني، سجل سامح إبراهيم وحسن طارق هدفي بتروجت وسجل محمد كماتشو هدف وادي دجلة.

انتصر القناة على السكة الحديد بثلاثة أهداف مقابل هدف سجل محمود عبد العاطي وأحمد فوزي ومحمد يسري للقناة وسجل أحمد سقراط للسكة الحديد، ليرتفع رصيد القناة إلى 27 نقطة.

وسقط المريخ على أرضه ضد الإنتاج الحربي في فخ الخسارة بنتيجة 1-0 بهدف ناصر البوهي، ليرتفع رصيد الأخير إلى 20 نقطة.

وحقق الترسانة فوزه الرابع على التوالي، بالفوز 1-0 على بنها بفضل هدف محمد الفيل ويرتقى للمركز الثالثي برصيد 34 نقطة.

وتعادل بلبيس مع النصر بهدفين لكل فريق سجل أحمد الشامي هدفي بلبيس وسجل عبد العزيز الشاعر وأحمد كالوشا للنصر، وتعادل المصرية للاتصالات مع زد بهدف لكل فريق ليفشل زد في تحقيق الانتصار للجولة السابعة على التوالي.

وأخيرا في مجموعة الصعيد انتصر بني سويف على المنيا بهدفين مقابل هدف.

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