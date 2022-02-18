مؤتمر جوارديولا: إصابة جريليش؟ لست طبيبا.. وعندما أشاهد فرق كونتي أتعلم شيئا جديدا

الجمعة، 18 فبراير 2022 - 19:20

كتب : FilGoal

جوارديولا - كونتي

أشاد بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي بـ أنطونيو كونتي المدير الفني لـ توتنام قبل مواجهة الفريقين في الدوري الإنجليزي.

ويستضيف بطل الدوري الإنجليزي توتنام غدا السبت في السابعة والنصف مساءً في الجولة 26.

وقال جوارديولا: "سنتدرب الآن وسنرى كيف تسير الأمور، نأمل ألا يطير لاعبينا إلى السماء، سنرى".

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وتطرق للحديث عن إصابة جريليش: "أنا لست طبيبا، الأعراض التي يشعر بها أقل مما شعر به مع أستون فيلا سابقا لكن لا أعلم، لم أتحدث مع طبيب النادي، بعد ذلك سنرى لكن اعتقد أنه لن يكون متاحا لمباراة الغد وآمل أن يتواجد في الأسابيع المقبلة".

وعن أنطونيو كونتي قبل لقاء توتنام: "تعلمت كثيرا من مشاهدة فرقه، التحركات، إذا اعتمد عليه النادي بنسبة 100% وعلى أفكاره، فهو يعلم".

وأضاف "أظهر في يوفنتوس أنه غير الكثير منذ وصوله وكذلك مع إنتر، إذا اعتمد عليه النادي بنسبة 100% فسينجح".

وواصل "في أول موسم لي مررت بنتائج صعبة، كل مدرب يريد الوقت والاستثمار من أجل أن يظل هنا، الأمر هنا أصعب من أي مكان آخر في العالم، وهو يستطيع الحديث عن ذلك".

وأكمل "نعلم كم أن الدوري الإنجليزي صعب، كونتي كان مدربا مع منتخب إيطاليا الذي لعب بشكل رائع، لدي احترام هائل لأنني عندما أشاهد فرقه أتعلم شيئا جديدا".

وأوضح "تأثيره واضح منذ وصوله، العديد من الفرق تحولت لخمس مدافين بدلا من 4، عندما وصل بدأ العالم ينسخ خطته، هو مدرب فريق يفوز والجميع يلعب من أجل ذلك".

وأتم "درب كثير من الفرق وفاز بالدوري بشكل رائع ويعرف كيف يلعب بأسلوبه، 5-4-1 أو 5-3-2، أنه يضع بصمته في هذا الدوري".

ويحتل سيتي صدارة الدوري برصيد 63 نقطة من 25 مباراة بفارق 9 نقاط عن ليفربول.

بينما يحتل توتنام المركز الثامن برصيد 36 نقطة من 22 مباراة.

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