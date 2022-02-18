مؤتمر توخيل: تشيلسي ليس منافسا على الدوري الإنجليزي.. وموعد عودة رييس جيمس

قال توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي إن فريقه ليس منافسا على لقب الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري.

جاء ذلك قبل ملاقاة كريستال بالاس غدا السبت في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل تشيلسي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 47 نقطة بفارق 16 نقطة كاملة عن مانشستر سيتي المتصدر وللبلوز لقاء أقل كذلك.

وتحدث توخيل في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة قائلا: "لا ينبغي الخلط بيننا وبين الفوز بالدوري، علينا أن ندرك أننا في السباق على المراكز الأربعة الأولى في الوقت الحالي وهو أمر ضخم في الدوري الإنجليزي بشكل عام".

وأكمل "لن نبدأ في الحكم على المسابقات وأهم شيء هو مباراة الغد ضد كريستال بالاس وبعد ذلك ننتقل لمسابقة أخرى لأننا في الكثير من السابقات".

وتحدث توخيل عن قائد الفريق سيزار أزبليكويتا قال: "هو لاعب هام جدا فهو يتألق منذ اليوم الأول لي هنا، ولدي تواصل جيد معه وهذا أمر يتمناه أي مدرب".

وعن رييس جيمس قال: "إنها فترة غياب طويلة جدا ونفتقده كثيرا ومنذ البداية شعرت أنها إصابة كبيرة ولسوء الحظ كنت مصيبا في توقعي".

وأتم "لقد تعرض لانتكاسة وأصيب بنزلة برد عندما كان على وشك العودة للمران وبسبب نوعية اللاعب والإصابة العضلية فهناك تأخير والخطة هي عودته للمران الأسبوع المقبل".