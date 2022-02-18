تعديل موعد مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي

أعلن ليفربول تعديل موعد مباراته ضد أرسنال في إطار الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

وكان مقررا أن يلتقي الفريقان في الدوري يوم 26 فبراير المقبل، لكن المباراة تأجلت لمشاركة الريدز في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وأصبح موعد المباراة الجديد: الأربعاء 16 مارس على ملعب الإمارات في تمام العاشرة والربع مساءً.

New fixture details have been confirmed for our Premier League match at Arsenal 📅 — Liverpool FC (@LFC) February 18, 2022

ويلتقي ليفربول مع تشيلسي يوم 27 فبراير الجاري في نهائي كأس الرابطة، إذ يسعى لحصد اللقب التاسع للانفراد بالرقم القياسي.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة وله مباراة مؤجلة.

فيما يحتل أرسنال المركز السادس برصيد 39 نقطة من 22 مباراة.