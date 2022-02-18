تعديل موعد مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي

الجمعة، 18 فبراير 2022 - 18:12

كتب : FilGoal

ليفربول أرسنال

أعلن ليفربول تعديل موعد مباراته ضد أرسنال في إطار الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

وكان مقررا أن يلتقي الفريقان في الدوري يوم 26 فبراير المقبل، لكن المباراة تأجلت لمشاركة الريدز في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وأصبح موعد المباراة الجديد: الأربعاء 16 مارس على ملعب الإمارات في تمام العاشرة والربع مساءً.

أخبار متعلقة
كلوب: محمد صلاح لعب دورا كبيرا في ما بلغه ليفربول.. حقق رقما مجنونا إنزاجي: نأمل ألا نواجه ليفربول في كل مباراة.. وإنتر استحق المزيد ولكن الأداء يبشر بالخير تشكيل دوري الأبطال – هجوم ناري لـ إنتر ميلان.. ومحمد صلاح وماني وجوتا يقودون ليفربول مدافع ليفربول: أتمنى أن نحظى بنهاية سعيدة للموسم

ويلتقي ليفربول مع تشيلسي يوم 27 فبراير الجاري في نهائي كأس الرابطة، إذ يسعى لحصد اللقب التاسع للانفراد بالرقم القياسي.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة وله مباراة مؤجلة.

فيما يحتل أرسنال المركز السادس برصيد 39 نقطة من 22 مباراة.

ليفربول أرسنال الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
مؤتمر أرتيتا: المربع الذهبي؟ علينا أن نواصل الفوز ونواجه المتغيرات.. وهكذا نواجه أزمة طرد اللاعبين مؤتمر رانجنيك: سحب الشارة من ماجواير مُجرد هراء.. وأجواء غرفة الملابس تحسنت لهذا السبب كلوب: محمد صلاح لعب دورا كبيرا في ما بلغه ليفربول.. حقق رقما مجنونا صن: كين يربط مستقبله في توتنام بتدعيم قائمة كونتي لامبارد: دي بيك لاعب رائع.. أعجبني منذ قدومه إيجالو عن مانشستر يونايتد: أفتخر أمام أبنائي أني لعبت في أفضل ناد بالعالم برونو فيرنانديز يتحدث عن المقارنة مع صلاح وهاري كين كونتي: قائمة توتنام ضعيفة.. وأدركت الآن أن هذه هي رؤية النادي
أخر الأخبار
الدرجة الثانية – تعرف على نتائج وترتيب مجموعة القاهرة بعد الجولة 19 45 ثاتيه | الدرجة الثانية
مؤتمر أرتيتا: المربع الذهبي؟ علينا أن نواصل الفوز ونواجه المتغيرات.. وهكذا نواجه أزمة طرد اللاعبين 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر موسيماني: التعادل أمام الهلال مُرضي.. وكيف لا توجد تقنية الفيديو في مجموعات دوري الأبطال؟ 27 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
تعديل موعد مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بوكيتينو: راضي تماما عن ميسي أمام ريال مدريد.. إنه كرة القدم 47 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الدرجة الثانية - فوز رابع على التوالي لـ الترسانة.. وزد يواصل السقوط في مجموعة القاهرة ساعة | الدرجة الثانية
طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابتي محمد عبد المنعم وطاهر ضد الهلال ساعة | دوري أبطال إفريقيا
عبد الحفيظ: التعادل مع الهلال نتيجة مقبولة.. ويجب تواجد الفيديو منذ بداية البطولة ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من كاف يجيب لـ في الجول.. هل تُبعد بطاقات كأس إفريقيا عبد المنعم أمام السنغال 2 فيفا يحدد موعد مباراتي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 3 انتهت دوري الأبطال – الزمالك (2)-(2) بترو أتليتكو.. تعادل قاتل لـ الأبيض 4 كأس العالم للأندية - 12 رقما قياسيا من فوز الأهلي على الهلال