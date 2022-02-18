دوري أبطال إفريقيا - تعادل سلبي بين الأهلي والهلال في مباراة صامتة

تعادل الأهلي بدون أهداف أمام مضيفه الهلال السوداني اليوم الجمعة على ملعب الأخير في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

واستمر ماميلودي صنداونز متصدرا لترتيب المجموعة الأولى ورصيده 3 نقاط مقابل نقطة للأهلي ومثلها للهلال ورصيد المريخ صفر لأنه لم يلعب حتى الآن.

وجاءت المباراة قليلة الفرص من الجانبين واتسمت بالهدوء في ظل خلو المدرجات من الجمهور بعد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بعدم حضور مشجعين.

وبذلك حصد الهلال نقطتين من أول مباراتين، بينما لقاء الأهلي ضد المريخ في الجولة الأولى تأجلت بسبب مشاركة الأول في كأس العالم للأندية.

تشكيل البرونزية

دفع بيتسو موسيماني مدرب الأهلي بمحمد عبد المنعم في الدفاع بجوار ياسر إبراهيم واعتمد على ثلاثي في وسط الملعب وبدأ أحمد عبد القادر في اليسار ومعه محمد شريف وطاهر محمد.

وهو التشكيل الذي بدأ قبل أيام لقاء الهلال السعودي وفاز بنتيجة 4-صفر ليظفر ببرونزية المونديال.

في المقابل، شارك ياسر مزمل أساسيا مع الهلال ليعوض الموقوف محمد عبد الرحمن "الغربال".

وسيطر الهلال مبكرا وحاول مباغتة الأهلي الذي وقف صامدا بدفاع قوي أمام المحاولات الزرقاء.

وإثر التحام مع فارس عبد الله، أصيب طاهر محمد واضطر لربط رأسه في الدقيقة العاشرة.

وبعد مرور 20 دقيقة حاول الأهلي السيطرة على الكرة لمهاجمة مضيفه لكن الفرص كانت قليلة من الجانبين.

وإثر ركلة ركنية سقطت الكرة أمام محمد واتارا مدافع الهلال في منطقة جزاء الأهلي في الدقيقة 44 وكاد الأخير يسدد في الشباك لولا انقضاض علي لطفي على الكرة.

وتلقى لطفي العلاج بعد اصطدامه بواتارا الذي دخل في شجار مع ياسر إبراهيم الذي اعترض على التحام لاعب الهلال مع حارس الأهلي.

وفي الثواني الأخيرة من الشوط الأول اخترق عبد الجليل أجاجون منطقة جزاء الأهلي وسدد كرة قوية لكن أبعدها المتألق محمد عبد المنعم برأسه إلى ركلة ركنية.

وأسدل الستار على الشوط الأول الذي تسيده الهلال دون خطورة على مرمى حامل اللقب.

وبدأ الهلال الشوط الثاني ضاغطا لكن دون فاعلية وانطلق علي معلول في اليسار ومرر كرة أرضية عرضية لكن أبعدها الحارس علي أبو عشرين في الوقت المناسب في الدقيقة 52.

وأجرى موسيماني أول تبديلاته في الدقيقة 61 بنزول محمد مجدي "أفشة" بدلا من عبد القادر.

ومرر أفشة كرة رائعة برأسه لمحمد شريف الذي سدد الكرة على الطائر لكنها مرت فوق العارضة في الدقيقة 64.

وقرر موسيماني إخراج طاهر ليشارك حسين الشحات في الدقيقة 67.

وفي الدقيقة 72 غادر ياسر مزمل الملعب وشارك ديفيد أورومي بدلا منه في صفوف الهلال، ثم شارك أحمد النور بدلا من واتارا في الدقيقة 78.

واكتمل استبدال خط هجوم الأهلي بالكامل، فخرج محمد شريف وشارك حسام حسن بدلا منه في الدقيقة 83.

وحاول الأهلي في الدقائق الأخيرة مباغتة مضيفه وسدد أفشة كرة قوية ارتطمت بالقائم الأيسر لمرمى أبو عشرين في الدقيقة 92.

وحصل حسين الشحات في الدقيقة 93 على بطاقة صفراء إثر محاولته تعطيل هجوم مرتد للهلال كان آخر محاولات المضيف لانتزاع الانتصار.

ويستضيف الأهلي فريق مصر للمقاصة يوم الثلاثاء في الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

وبعد 4 أيام يواجه ضيفه ماميلودي صنداونز في الجولة الثالثة من دوري الأبطال.