تشكيل الهلال - مزمل يعوض الغربال أمام الأهلي
الجمعة، 18 فبراير 2022 - 14:25
كتب : FilGoal
أعلن الهلال السوداني تشكيله لمباراة اليوم الجمعة ضد ضيفه الأهلي في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
ويدفع المدرب جواو موتا باللاعب ياسر مزمل لتعويض غياب محمد عبد الرحمن "الغربال" الموقوف عن المباراة بسبب تراكم البطاقات.
وجاء التشكيل بداية من حارس المرمى:
علي أبو عشرين
فارس عبد الله - محمد واتارا - محمد سعيد - صلاح الدين عادل
وليد الدين خضر - جيرالد فيري
إبراهيم مصطفى - عبد الجليل أجاجون - عيد مقدم
ياسر مزمل
وفي الجولة الأولى خسر الهلال أمام مضيفه ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي بهدف.
وتنطلق المباراة الساعة 3 مساء وتنقلها قناة BeIN 3.
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