مواعيد مباريات اليوم 18 فبراير 2022.. الأهلي وتريزيجيه وكوكا

الجمعة، 18 فبراير 2022 - 10:01

كتب : FilGoal

لاعبو الأهلي يحتفلون بهدف ياسر إبراهيم في مرمى الهلال

يحل الأهلي ضيفا على الهلال السوداني اليوم الجمعة في دوري أبطال إفريقيا (3 مساء - beIN 3).

وفي الدوري التركي يلعب محمود حسن "تريزيجيه" مع اسطنبول باشاك شهير ضد تشايكور ريزه سبور (7 مساء).

بينما أحمد حسن "كوكا" مع ناديه كونيا سبور يواجه قاسم باشا (7 مساء).

أخبار متعلقة
الدوري الأوروبي – يوم العودة في النتيجة.. انتصار أتالانتا وبورتو وإشبيلية تشافي: لم نستحق التعادل.. وهذا ما يجب أن يفعله ديمبيلي دوري المؤتمر الأوروبي - ليستر يضرب برباعية.. مارسيليا يهزم كاراباج سوموديكا لـ في الجول: اقترابي من تدريب الزمالك؟ لم يتواصل معي أحد سواء رسميا أو شفهيا

طالع مواعيد كل مباريات اليوم بالضغط هنا

الأهلي دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
استراحة في إفريقيا - وفاق سطيف (0)-(0) الرجاء.. أمازولو (1)-(0) هورويا.. نهاية الشوط الأول مدرب الهلال: لم نوفق أمام بطل إفريقيا.. لعبنا لإسعاد الجماهير الغائبة مؤتمر كارتيرون: اللعب في أنجولا صعب.. وسبق لنا الفوز على نفس الملعب مؤتمر موسيماني: التعادل أمام الهلال مُرضي.. وكيف لا توجد تقنية الفيديو في مجموعات دوري الأبطال؟ طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابتي محمد عبد المنعم وطاهر ضد الهلال عبد الحفيظ: التعادل مع الهلال نتيجة مقبولة.. ويجب تواجد الفيديو منذ بداية البطولة لاعب الهلال: نتأسف لجماهيرنا على ضياع الثلاث النقاط أمام الأهلي.. وسنفتح صفحة جديدة ضد المريخ دوري أبطال إفريقيا - تعادل سلبي بين الأهلي والهلال في مباراة صامتة
أخر الأخبار
سجل هدفين والأعلى تقييما.. ماذا قدم تريزيجيه ضد ريزا سبور في الدوري التركي 20 دقيقة | المحترفون
مباشر الدوري الإيطالي - يوفنتوس (0)-(0) تورينو.. بداية الدربي 25 دقيقة | الدوري الإيطالي
بعد التألق وتسجيل هدفين.. تريزيجيه يتحدث عن سر احتفاله الجديد 29 دقيقة | المحترفون
كوكا يصنع مرتين في تعادل ملحمي لـ كونيا سبور أمام قاسم باشا 4-4 39 دقيقة | المحترفون
التألق مستمر.. تريزيجيه يسجل هدفين في ثاني مبارياته ويقود باشاك شهير للمركز الثالث 53 دقيقة | المحترفون
استراحة في إفريقيا - وفاق سطيف (0)-(0) الرجاء.. أمازولو (1)-(0) هورويا.. نهاية الشوط الأول 58 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
تشكيل يوفنتوس – فلاهوفيتش وزكريا أساسيان في دربي تورينو ساعة | الدوري الإيطالي
تقرير: إيتو يريد ريجوبر سونج مديرا فنيا لمنتخب الكاميرون ساعة | تصفيات كأس العالم
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من كاف يجيب لـ في الجول.. هل تُبعد بطاقات كأس إفريقيا عبد المنعم أمام السنغال 2 فيفا يحدد موعد مباراتي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 3 تعديل موعد إياب مباراة مصر والسنغال 4 انتهت دوري الأبطال – الزمالك (2)-(2) بترو أتليتكو.. تعادل قاتل لـ الأبيض