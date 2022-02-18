مواعيد مباريات اليوم 18 فبراير 2022.. الأهلي وتريزيجيه وكوكا

يحل الأهلي ضيفا على الهلال السوداني اليوم الجمعة في دوري أبطال إفريقيا (3 مساء - beIN 3).

وفي الدوري التركي يلعب محمود حسن "تريزيجيه" مع اسطنبول باشاك شهير ضد تشايكور ريزه سبور (7 مساء).

بينما أحمد حسن "كوكا" مع ناديه كونيا سبور يواجه قاسم باشا (7 مساء).

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