الدوري الأوروبي – يوم العودة في النتيجة.. انتصار أتالانتا وبورتو وإشبيلية

الجمعة، 18 فبراير 2022 - 00:35

كتب : FilGoal

أنتوني مارسيال - إشبيلية

عاد أتالانتا الإيطالي وبورتو البرتغالي من تأخرهم على ميدانهما وفازا على أولمبياكوس اليوناني ولاتسيو الإيطالي على الترتيب في ملحق الدوري الأوروبي بنتيجة 2-1.

وتعادل ريد بول لايبزج الألماني مع ريال سوسيداد الإسباني 2-2، وفاز إشبيلية الإسباني على دينامو زغرب الكرواتي 3-1.

وكان برشلونة قد تعادل مع نابولي، وفاز رينجرز وشيريف تراسبول وريال بيتيس في مباريات الثامنة إلا الربع. (طالع التفاصيل)

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بورتو × لاتسيو

على ملعب دراجاو عاد بورتو أمام أنصاره في النتيجة ضد لاتسيو من 1-0 إلى فوز 2-1.

تقدم ماتيا زاتشاني للاتسيو في الدقيقة 23، وتعادل بعد 12 دقيقة توني مارتينيز للتنين البرتغالي.

وفي الشوط الثاني سجل مارتينيز هدف بورتو الثاني في الدقيقة 49 ليخطف بورتو انتصارا قبل لقاء الإياب الخميس المقبل في الأوليمبكو بالعاصمة الإيطالية روما.

أتالانتا × أولمبياكوس

في ملعب جيوس بمدينة بيرجامو الإيطالية، استفاد أتالانتا من الركنيات وقلب تأخره لفوز بنتيجة 2-1.

تقدم الضيوف أولا بتسديدة قوية أرضية على يسار الحارس من توقيع تاكينيو سواريس في الدقيقة 16.

تقنية الفيديو ألغت هدفا لأصحاب الأرض في الدقيقة 45 بداعي التسلل.

وفي الشوط الثاني سجل بيرام ديجمستي ثنائية في ظرف 3 دقائق من ركنيتين محققا الفوز لأتالانتا قبل لقاء الإياب في اليونان.

لايبزج × سوسيداد

في ألمانيا، حافظ لايبزج على حظوظه بتعادل متأخر مع خصمه الإسباني.

تقدم الفرنسي روبن لو نورمان مدافع الفريق الباسكي أولا للضيوف في الدقيقة الثامنة، ورد عليه مواطنه كريستوفر نكونو بهدف التعادل في الدقيقة 30.

عاد الضيوف للتقدم من جديد من ركلة جزاء سددها ميكيل أويارزابال في الدقيقة 64.

وتعادل السويدي إيميل فورسبرج من ركلة جزاء في الدقيقة 82.

إشبيلية × دينامو زغرب

في ملعب سانشيز بيزخوان، تقدم إيفان راكيتيتش من ركلة جزاء في الدقيقة 13.

وتعادل ميسلاف أوريسيتش في الدقيقة 41 للضيوف.

لكن الفريق الأندلسي قلب الطاولة في ظرف 3 دقائق قبل نهاية الشوط الأول، فسجل لوكاس أوكامبوس هدف إشبيلية الثاني في الدقيقة 44.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع أضاف أنتوني مارسيال أول أهدافه مع الفريق بتسديدة من داخل المنطقة.

وأصبح الفرنسي هو أول لاعب من إشبيليةيسجل في مباراته الأولى في الدوري الأوروبي منذ وسام بن يدر في سبتمبر 2018.

تقام مباريات الإياب يوم الخميس المقبل، ولن تُحتسب قاعدة الهدف خارج الأرض بـ 2 مثل المواسم الماضية، في ظل القانون الجديد.

الدوري الأوروبي لاتسيو أتالانتا إشبيلية
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