الدوري الأوروبي - نابولي يتعادل مع برشلونة ويكتب رقما للبلاوجرانا الأسوأ منذ 78 عاما

الخميس، 17 فبراير 2022 - 22:02

كتب : FilGoal

احتفال بيوتر زيلينسكي بهدفه في برشلونة

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مواجهة برشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي في ذهاب ملحق الدوري الأوروبي.

سجل هدف نابولي: بيوتر زيلينسكي وسجل لبرشلونة: فيران توريس.

وسيلتقي الفريقان مجددا الخميس المقبل على ملعب دييجو أرماندو مارادونا معقل نابولي.

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وحقق برشلونة فقط 13 فوزا من أصل 33 مباراة الموسم الجاري وهو أسوأ سجل للبلاوجرانا منذ 1944.

ولم يستطع برشلونة العام الجاري أن يحقق سوى فوز واحد على ملعبه بالمسابقات الأوروبية. (خسر مرة وتعادل مرتين وفاز على دينامو كييف).

التشكيل

بدأ برشلونة بالثلاثي الجديد: الجابوني إيميريك بيير أوباميانج والإسباني فيران توريس والإسباني أداما تراوري هجوم برشلونة.

وبدأ لورينزو إنسيني وفيكتور أوسيمين في هجوم نابولي.

وصف المباراة

مرت أول ربع ساعة من اللقاء بسلام، وفي الدقيقة 15 بدأت الخطورة تظهر على مرمى الفريقين.

نيكولاس جونزاليس سدد كرة قوية من يمين منطقة الجزاء أبعدها الحارس أليكس ميريت من يسار مرماه إلى ركنية.

وبعد 5 دقائق أطلق أوبامينج تسديدة قوية مرت على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 22 تلقى أوسيمين تمريرة ساحرة من فابيان رويز وانفرد لكنه سدد كرة ضعيفة تصدى لها شتيجن بقدمه.

أول أهداف اللقاء، جاء عن طريق البولندي بيوتر زيلينسكي بعدما تلقى تمريرة أرضية من إيلف إلماس الذي راوغ جوردي ألبا، ثم أطلق البولندي تسديدة أبعدها الحارس الألماني لكنها عادت له ليسكنها أعلى الشباك معلنا هدف نابولي الأول في الدقيقة 29.

ومرت رأسية فيران توريس بعيدة عن القائم الأيسر بعد عرضية أوسكار مينجيزا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

في الشوط الثاني سدد نيكو كرة سهلة في يد ميريت حارس نابولي في الدقيقة 53.

وفي الدقيقة 58 عاد الحكم لمطالعة تقنية الفيديو واحتسب ركلة جزاء لأصحاب الأرض بعدما لمست الكرة أصابع يد جوان جيسوس لاعب نابولي داخل منطقة الجزاء.

ركلة انبرى لها فيران توريس وسددها على يمين الحارس معلنا تعادل برشلونة قبل نصف ساعة على نهاية اللقاء.

وأصبح فيران توريس اللاعب رقم 50 الذي يسجل مع برشلونة في ظهوره الأوروبي الأول.

الدقائق التالية شهدت هدوءا ودون خطورة على مرمى الفريقين.

وفي الدقيقة 88 اشتعلت المباراة، فأهدر فيران توريس فرصة هدف الفوز بتسديدة بعيدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة بالكعب من بيدري.

وبعد دقيقة مرت مقصية لوك دي يونج بجوار القائم الأيمن.

وكاد دريس ميرتينز أن يعاقب برشلونة على الفرص المهدرة، إلا أن تسديدته جاءت في يد شتيجن، لتنتهي المباراة بالتعادل قبل مباراة لقاء الإياب الخميس المقبل على ملعب دييجو أرماندو مارادونا في جنوب إيطاليا.

الدوري الأوروبي برشلونة نابولي
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