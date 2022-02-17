الدوري الأوروبي - رينجرز يكتب التاريخ ويدك بوروسيا دورتموند برباعية في ألمانيا

الخميس، 17 فبراير 2022 - 22:03

كتب : FilGoal

رينجرز ضد بوروسيا دورتموند

فجر رينجرز الاسكتلندي كبرى مفاجآت الدوري الأوروبي حتى الآن متغلبا على مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بأربعة أهداف مقابل هدفين في ذهاب أول الأدوار الإقصائية.

أول الأهداف أتى في الدقيقة 38 بركلة جزاء سجلها جيمس تافيرنيير بعد لمسة يد ضد أكسيل زاجادو.

وفي الدقيقة 41 أرسل جو أريبو ركنية سجلها ألفريدو موريلوس لينهي الشوط الأول متقدما 2-0.

ثالث الأهداف أتى في الدقيقة 49 بتوقيع جون لوندسترام، قبل أن يقلص جود بيلينجهام الفارق في الدقيقة 51 بعد تمريرة حاسمة من رافاييل جيريرو.

زاد زاجادو الطين بلة مسجلا هدفا عكسيا في شباك دورتموند في الدقيقة 54، وأخيرا قلص جيريرو الفارق في الدقيقة 82 بعد تمريرة بيلينجهام.

وأصبح موريلوس ثالث هدافي الدوري الأوروبي في التاريخ متساويا مع راداميل فالكاو بـ31 هدفا، بينما أصبح رينجرز أول فريق اسكتلندي يسجل في شباك فريق ألماني 4 أهداف خارج الأرض منذ 1955.

أيضا فاز شيريف تيراسبول المولدوفي على ضيفه براجا البرتغالي بهدفين دون رد، سجلهما سيباستيان ثيل في الدقيقة 43 من ركلة جزاء وأداما تراوري في الدقيقة 83.

وبات شيريف ثاني فريق من مولدوفا يحقق الفوز في الأدوار الإقصائية الأوروبية، والأول منذ 1995.

أخيرا فاز ريال بيتيس الإسباني على مضيفه زينيت سان بطرسبرج الروسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث أرسل خواكين ركلة حرة على رأس جيدو رودريجيز

ليسجل الهدف الأول في الدقيقة 8، فيما أضاف ويليان خوسيه الهدف الثاني في الدقيقة 18.

وفي الدقيقة 25 قلص أرتيم دزوبا الفارق من تمريرة فياشيسلاف كارافايف، بينما اكتملت العودة في الدقيقة 28 بهدف الجناح البرازيلي مالكوم.

هدف الفوز لم يتأخر كثيرا، حيث أتى في الدقيقة 41 بعد تمريرة من أيتور رويبال تلقاها أندريس خواردادو وسجل الهدف الثالث.

بوروسيا دورتموند رينجرز الدوري الأوروبي
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