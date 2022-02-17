الهلال يعلن تصعيد أزمة حضور الجماهير للقاء الأهلي إلى المحكمة الرياضية

الخميس، 17 فبراير 2022 - 21:11

كتب : محمد عبد العظيم

الهلال السوداني

أعلن الهلال السوداني اليوم الخميس رسميا تصعيد أزمة منعه من حضور جماهيره لمباراة الفريق ضد الأهلي إلى المحكمة الرياضية.

وأشار الهلال عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى أنه طلب إيقاف قرار منع حضور الجماهير وأرفق المستندات التي تؤيد موقفه في القضية.

وأكد الهلال أن لائحة دوري أبطال إفريقيا لا تضم أي بند أمني لحضور الجماهير فيما تضم اشتراطات صحية وهي تلك التي تسلمها النادي وفقا لبيانه.

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ويحل الأهلي ضيفا على الهلال في الثالثة من عصر غدا الجمعة ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الهلال قد أعلن أمس الأربعاء عن حصوله على موافقة بحضور 15 ألف مشجعا لمواجهة الأهلي قبل أن يقرر عدم الحضور الجماهيري بعد تراجع كاف عن موافقته وفقا لبيان الهلال.

وخسر الهلال أولى مبارياته في دور المجموعات أمام صن داونز الجنوب إفريقي بهدف دون رد.

بينما تأجلت مباراة الأهلي الأولى أمام المريخ السوداني بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية.

وحصد الأهلي برونزية كأس العالم للأندية للمرة الثالثة في تاريخه والثانية على التوالي.

الهلال الأهلي في إفريقيا
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