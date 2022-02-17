مران الأهلي - محاضرة نظرية من موسيماني استعدادا للقاء الهلال

الخميس، 17 فبراير 2022 - 17:50

كتب : حسام نور الدين

عمرو السولية - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - مران الأهلي

اختتم الأهلي مرانه الأخير عصر اليوم الخميس على ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان في السودان.

ويستعد الأهلي لمباراة الهلال السوداني التي تقام في الثالثة عصر غد الجمعة ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وبدأ مران الأهلي بمحاضرة نظرية من بيتسو موسيماني مع اللاعبين للحديث في الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة.

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وعقب المحاضرة أدى الفريق فقرة إحماء تحت إشراف رانجواجا كابيللو مخطط الأحمال، ثم خاض بعدها تدريبات الكرة التي اشتملت على العديد من الجوانب الفنية والخططية.

فيما خاص علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، ثلاثي حراسة المرمى تدريبات منفردة اليوم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وحرص حسام عيسى سفير مصر في السودان رفقة العامري فاروق نائب رئيس النادي رئيس بعثة الفريق، على حضور مران الفريق الذي أقيم عصر اليوم على ملعب الجوهرة الزرقاء.

وخسر الهلال أولى مبارياته في دور المجموعات أمام صن داونز الجنوب إفريقي بهدف دون رد.

بينما تأجلت مباراة الأهلي الأولى أمام المريخ السوداني بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية.

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