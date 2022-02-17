بي إن: الهلال يلجأ للمحكمة الرياضية لاستئناف قرار حرمان الجماهير من حضور مباراة الأهلي

قرر مجلس إدارة الهلال السوداني اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية من أجل استئناف قرار الاتحاد الإفريقي بخصوص مباراة الأهلي.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) إقامة مواجهة الهلال أمام الأهلي بدون حضور جماهيري.

ويحل الأهلي ضيفا على الهلال في الثالثة من عصر غدا الجمعة ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكشفت قناة بي إن سبورتس وفقا لمراسلها أن إدارة الهلال السوداني قررت اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية.

ويأتي ذلك القرار من أجل الاستئناف على حرمان الجماهير من دخول مباراة الأهلي يوم الجمعة.

وكان الهلال قد أعلن أمس الأربعاء عن حصوله على موافقة بحضور 15 ألف مشجعا لمواجهة الأهلي قبل أن يقرر عدم الحضور الجماهيري بعد تراجع كاف عن موافقته وفقا لبيان الهلال.

وخسر الهلال أولى مبارياته في دور المجموعات أمام صن داونز الجنوب إفريقي بهدف دون رد.

بينما تأجلت مباراة الأهلي الأولى أمام المريخ السوداني بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية.

وحصد الأهلي برونزية كأس العالم للأندية للمرة الثالثة في تاريخه والثانية على التوالي.