الهلال يعلن الموافقة على حضور 15 ألف مشجع أمام الأهلي

أعلن الهلال السوداني حصوله على الموافقة على حضور 15 ألف مشجع لمباراة الفريق المقبلة أمام الأهلي.

ويحل الأهلي الجمعة المقبلة ضيفا على الهلال لملاقاته في ملعب الجوهرة الزرقاء بالعاصمة السودانية، الخرطوم.

وتقام المباراة في ثاني جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وكان مصدر من الاتحاد السوداني قال في وقت سابق لـFilGoal.com: "الاتحاد الإفريقي (كاف) أخطرنا منذ قليل بالموافقة الرسمية على حضور 15 ألف مشجع لمباراة الهلال والأهلي في دوري أبطال إفريقيا وذلك بعدما قدم الهلال الموافقات الأمنية والصحية".

وأضاف "غدا الخميس يُقام الاجتماع الفني للمباراة في مقر الاتحاد السوداني في الثانية عشر ظهرا بتوقيت القاهرة، وستقوم اللجنة المنظمة للمباراة برئاسة طارق عطا نائب الاتحاد السوداني بالاجتماع خلال الساعات المقبلة لتنظيم دخول الجمهور ووضع الخطة التنظيمية للمباراة".

وخسر الهلال أولى مبارياته في دور المجموعات أمام صن داونز الجنوب إفريقي بهدف دون رد.

بينما تأجلت مباراة الأهلي الأولى أمام المريخ السوداني بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية.