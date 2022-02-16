خبر في الجول - الشناوي خارج حسابات مباراة الهلال السوداني

خرج محمد الشناوي حارس الأهلي من حسابات الجهاز الفني أمام الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي للقاء الهلال في الخرطوم في الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا.

وحسبما علم FilGoal.com فأن الحارس لم يتدرب اليوم وفضل الجهاز الطبي منحه راحة من المران.

وعاد محمد الشناوي للمشاركة مع الأهلي بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة مصر وكوت ديفوار في ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021 في الكاميرون.

وكان الشناوي قد شارك أمس الثلاثاء في المران.

واكتفى محمد الشناوي بخوض تدريبات بدنية خفيفة، ثم خاض تدريبات بالكرة مع باقي حراس مرمى الفريق تحت إشراف ميشيل يانكون.

وخسر الهلال أولى مبارياته في دور المجموعات أمام صنداونز الجنوب إفريقي بهدف دون رد.

بينما تأجلت مباراة الأهلي الأولى أمام المريخ السوداني بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية.