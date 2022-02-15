مدرب الهلال: لن أجعل فريقي يشاهد مباريات الأهلي في مونديال الأندية

يرى جواو موتا المدير الفني للهلال السوداني أن فكرة مشاهدة فريقه لمباراة الأهلي ضد الهلال السعودي في كأس العالم للأندية فكرة غير جيدة.

وقال موتا عبر قناة المحور: "لن أجعل فريقي يشاهد مباراة الأهلي والهلال السعودي، هي فكرة غير جيدة".

وأضاف "المباراة لم تكن طبيعية وبشكل عام، لا أفضل أن أجعل فريقي يشاهد مباراة كاملة لأي خصم، فقط أختار بعض الحالات".

وأكمل "الأهلي فريق قوي جدا ولديه العديد من المميزات التي يتفوق بها على فريقي".

وواصل "الأهلي في حالة استقرار منذ فترة طويلة على عكس فريقنا الذي يضم مجموعة كبيرة من اللاعبين الجدد".

وأتم تصريحاته "موسيماني مدير فني كبير ويعرف بطولة إفريقيا جيدا وهذا الأمر يميزه عني".

ويلعب الهلال السوداني ضد الأهلي يوم الجمعة المقبل، في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وخسر الهلال أولى مبارياته في دور المجموعات أمام صن داونز الجنوب إفريقي بهدف دون رد.

بينما تأجلت مباراة الأهلي الأولى أمام المريخ السوداني بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية.