الهلال السوداني: حصلنا على موافقة بحضور 25 ألف مشجعا لمباراة الأهلي

كشف هيثم السوباط المتحدث الرسمي لنادي الهلال السوداني عن عدد جماهير فريقه التي ستحضر مباراة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

وقال السوباط عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "طلبنا حضور 45 ألف مشجعا لمباراة الأهلي من السلطات السودانية وحصلنا على موافقة بحضور 25 ألف مشجعا".

وأضاف "غدا سنحصل على الرد النهائي من الاتحاد الإفريقي بشأن حضور الجمهور لمباراة الأهلي".

وأكمل "ملعب الجوهرة الزرقاء أصبح الآن يضاهي الملاعب العالمية في كل شيء".

وواصل "بعد الحصول على موافقة الاتحاد الإفريقي سنحدد عدد جمهور الأهلي في المباراة".

وشدد "ما حدث في المباراة السابقة ضد الأهلي كان مقصود منه الحكم والحمد لله لم يتعرض أي لاعب من الفريق الأحمر للإصابة".

وأشار "متفائل بنسبة 200% أن الهلال سيتأهل من المجموعة".

وأتم تصريحاته "الأهلي لم يحقق أي فوز على الهلال في السودان وإن شاء الله سيظل هذا السجل مستمرا بعد المباراة، وأتمنى فوز الهلال على الأهلي بهدف أو هدفين".

ويلعب الهلال السوداني ضد الأهلي يوم الجمعة المقبل، في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وخسر الهلال أولى مبارياته في دور المجموعات أمام صن داونز الجنوب إفريقي بهدف دون رد.

بينما تأجلت مباراة الأهلي الأولى أمام المريخ السوداني بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية.