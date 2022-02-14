الكاميرون تعلن استمرار كونسيساو

الإثنين، 14 فبراير 2022 - 15:15

كتب : FilGoal

محمد صلاح - نولو توهو - مصر - الكاميرون

أعلنت وزارة الرياضة الكاميرونية استمرار المدرب البرتغالي أنطونيو كونسيساو على رأس منتخب الأسود التي لا تقهر.

الكاميرون فشلت في تحقيق لقب كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها لنحو شهر، واكتفت بالمركز الثالث، خلف السنغال البطلة ومصر الوصيفة.

وقال نارسيس مويل كومبي وزير الرياضة الكاميروني في تصريحات للتليفزيون الحكومي: "كونسيساو سيستمر كمدرب لمنتخب الكاميرون".

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ويستعد منتخب الكاميرون لمواجهة الدور الفاصل المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022 أمام الجزائر الشهر المقبل.

مباراة الذهاب ستقام في ملعب أوليمبيه بالكاميرون، بينما تلعب مباراة الإياب في ملعب مصطفى تشاكر بمدينة البليدة الجزائرية.

وكان منتخب الكاميرون قد خسر مباراة نصف النهائي أمام نظيره المصري بركلات الترجيح.

قبل أن يهزم بوركينا فاسو في مباراة تحديد المركز الثالث بركلات الترجيح أيضا.

الكاميرون أنطونيو كونسيساو
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