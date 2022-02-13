فابينيو: سنحاول تقليص الفارق مع مانشستر سيتي

الأحد، 13 فبراير 2022 - 19:34

كتب : FilGoal

فابينيو - ليفربول - بيرنلي

شدد فابينيو لاعب وسط ليفربول على أن فريقه سيلعب من أجل محاولة تقليص الفارق مع مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي.

فابينيو

النادي : ليفربول

ليفربول

وفاز ليفربول على بيرنلي بهدف دون رد في الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وقال فابينيو عقب المباراة عبر هيئة الإذاعة البريطانية: "إذا أتيحت لنا الفرصة لتقليص الفارق مع مانشستر سيتي فسنحاول فعل ذلك".

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وأضاف "عقليتنا هي التفكير في كل مباراة تلو الأخرى والفوز بكل مواجهة، جميع لاعبينا جاهزين للمشاركة وهذا أمر مهم بالنسبة للفريق والمدير الفني".

وأكمل "أنا مندهش من مستواي في الفترة الماضية وأحاول أن أتواجد دائما في مناطق الخطورة أثناء الركلات الثابتة".

وأتم تصريحاته "كنت محظوظا في هدفي أمام بيرنلي لأن الكرة جاءت أمام خط المرمى".

وسجل فابينيو هدف فوز ليفربول على بيرنلي.

وواصل ليفربول مطاردة مانشستر سيتي المتصدر بعدما رفع رصيده إلى النقطة 54 في المركز الثاني، بفارق 9 نقاط عن السماوي، ولا يزال متبقي له مباراة.

فابينيو ليفربول الدوري الإنجليزي
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