بمشاركة صلاح وماني.. ليفربول يهزم بيرنلي ويواصل مطاردة سيتي

حقق ليفربول الانتصار الرابع على التوالي في الدوري الإنجليزي، وفاز على بيرنلي بهدف دون رد ضمن الجولة الـ25 من المسابقة.

وواصل ليفربول مطاردة مانشستر سيتي المتصدر بعدما رفع رصيده إلى النقطة 54 في المركز الثاني، بفارق 9 نقاط عن السماوي، ولا يزال متبقي له مباراة.

أما بيرنلي تجمد رصيده عند النقطة 14 في المركز الأخير.

وجاء هدف ليفربول بقدم البرازيلي فابينيو.

وصف المباراة

بدأ صلاح المباراة أساسي بعد عودته من المشاركة مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية، وذلك بعدما لعب المباراة السابقة ضد ليستر سيتي كبديل.

وشارك أيضا ساديو ماني نجم منتخب السنغال بعد العودة متأخرا لليفربول عقب تتويجه بلقب كأس أمم إفريقيا.

بينما جلس ديوجو جوتا على مقاعد البدلاء، ومعه القادم في فترة الانتقالات الشتوية الماضية لويس دياز.

وهدد بيرنلي مرمى ليفربول أولا بتسديدة من برونهيل لكن أليسون تصدى لها.

ورد ليفربول بتسديدة قوية من نابي كيتا تصدى لها نيك بوب حارس بيرنلي ببراعة.

وكاد ساديو ماني أن يسجل التقدم بعد متابعة لعرضية أرنولد، لكن بوب استمر في التألق.

إلى أن نجح فابينيو في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 41 بمتابعة لرأسية ساديو ماني.

لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف دون رد.

في الشوط الثاني استمرت سيطرة ليفربول واعتماد بيرنلي على الهجمات المرتدة.

وغادر جوردان هندرسون المباراة في الدقيقة 59 وشارك بدلا منه تياجو ألكانتارا.

ثم خرج ساديو ماني وشارك بدلا منه جوتا.

وكاد جوتا أن يسجل الهدف الثاني بتمريرة من محمد صلاح قبل نهاية المباراة، لكنه سدد الكرة خارج الشباك.

لتنتهي المباراة بفوز ليفربول بهدف دون رد.