تشكيل بيراميدز – لاكاي يبدأ وتوريه على الدكة ضد أهلي طرابلس

الأحد، 13 فبراير 2022 - 17:20

كتب : FilGoal

فاجري لاكاي مهاجم بيراميدز

يبدأ الجنوب إفريقي فاجري لاكاي أساسيا في مواجهة أهلي طرابلس في دور المجموعات للكونفدرالية.

ويقود لاكاي هجوم الفريق في مباراة الجولة الأولى.

بينما يجلس الصفقة الجديدة الاخرى، البوركينابي إبراهيما توريه، على دكة البدلاء.

أخبار متعلقة
مدرب بيراميدز السابق يتولى تدريب منتخب الإمارات مؤتمر أهلي طرابلس: بيراميدز مرشح قوي للفوز بالكونفدرالية.. وهدفنا العودة بنتيجة إيجابية مؤتمر السعيد: الاعتزال الدولي سيمكنني من التركيز أكثر مع بيراميدز

ويضم تشكيل بيراميدز:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: عمر جابر - أسامة جلال - أحمد سامي – محمد حمدي

خط الوسط: إسلام عيسى – نبيل عماد "دونجا" - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فاجري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: مهدي سليمان - علي جبر - محمود صادق - إبراهيم توريه - أحمد فتحي - محمود الجباس - حسين السيد - عبد الرحمن صميدة - محمود صابر

أهلي طرابلس فاجري لاكاي بيراميدز
نرشح لكم
الكونفدرالية - المصري يقتنص نقطة من القطن.. ومازيمبي ينتصر ويتصدر المجموعة انتهت مجموعة المصري - مازيمبي (1)(0) أوتوهو انتهت الكونفدرالية - القطن (0)(0) المصري تشكيل المصري - عمرو مرعي والعيوني وحمد يواجهون القطن
أخر الأخبار
ألافيس ينهي السلسلة الكارثية وينتصر على فالنسيا 11 دقيقة | الدوري الإسباني
تشكيل بيراميدز – لاكاي يبدأ وتوريه على الدكة ضد أهلي طرابلس 12 دقيقة | الكونفدرالية
المريخ السوداني لـ في الجول: نواجه الأهلي في القاهرة 23 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
قائمة ريال مدريد – عودة بنزيمة وميندي أمام سان جيرمان 33 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مدرب مانشستر يونايتد: علينا أن نلعب بشراسة أكبر 35 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الزمالك يعلن نقل مباراته مع سموحة إلى برج العرب 35 دقيقة | الدوري المصري
الكونفدرالية - المصري يقتنص نقطة من القطن.. ومازيمبي ينتصر ويتصدر المجموعة 39 دقيقة | الكونفدرالية
مباشر مونديال السلة - الزمالك (25)-(40) ليكلاند ماجيك.. الفترة الثانية 40 دقيقة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت انتخابات الزمالك - الكشف عن النتائج كاملة.. مرتضى منصور رئيسا 2 أمم إفريقيا - الجوائز المالية للبطولة كاملة 3 صعود صاروخي لـ منتخب مصر في تصنيف فيفا 4 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (0) - (2) بالميراس.. الأحمر يلعب على البرونزية