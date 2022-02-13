تشكيل بيراميدز – لاكاي يبدأ وتوريه على الدكة ضد أهلي طرابلس

يبدأ الجنوب إفريقي فاجري لاكاي أساسيا في مواجهة أهلي طرابلس في دور المجموعات للكونفدرالية.

ويقود لاكاي هجوم الفريق في مباراة الجولة الأولى.

بينما يجلس الصفقة الجديدة الاخرى، البوركينابي إبراهيما توريه، على دكة البدلاء.

ويضم تشكيل بيراميدز:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: عمر جابر - أسامة جلال - أحمد سامي – محمد حمدي

خط الوسط: إسلام عيسى – نبيل عماد "دونجا" - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فاجري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: مهدي سليمان - علي جبر - محمود صادق - إبراهيم توريه - أحمد فتحي - محمود الجباس - حسين السيد - عبد الرحمن صميدة - محمود صابر