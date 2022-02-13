الكونفدرالية - المصري يقتنص نقطة من القطن.. ومازيمبي ينتصر ويتصدر المجموعة

تعادل المصري مع مضيفه القطن الكاميروني بدون أهداف اليوم الأحد في الجولة الأولى من دور المجموعات للكونفدرالية.

وحصد المصري نقطته الأولى في المجموعة الثالثة التي يتصدرها مازيمبي برصيد 3 نقاط.

وجاءت المباراة متكافئة وتألق أحمد مسعود حارس المصري أمام محاولات خطيرة للكاميرونيين خاصة من الكرات العرضية.

وهدد عمرو مرعي مرمى القطن في الدقيقة 26 لكن الكرة مرت بجوار القائم إثر ضربة رأس.

ثم حاول مرعي مجددا بضربة رأس وتصدى الحارس في الدقيقة 45.

وكان القطن الطرف الأفضل في الشوط الثاني والدقيقة 69 هدد مرمى مسعود بضربة رأس إثر ركلة ركنية.

واستمر صمود المصري أمام محاولات مضيفه وفي الدقيقة 89 سدد كاميلو داوودا الكرة عاليا ليهدر فرصة هائلة.

وانتهى اللقاء بحصول كل فريق على نقطة، بينما في الوقت ذاته تفوق مازيمبي على ضيفه أوتوهو الكونغولي.

وسجل ريتشارد إديمو هدف انتصار النادي المنتمي للكونغو الديمقراطية في الدقيقة 37 بتسديدة أرضية قوية إثر ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء.

وفي الجولة المقبلة يحل مازيمبي ضيفا على المصري في 20 فبراير الجاري.

بينما يستضيف أوتوهو فريق القطن.