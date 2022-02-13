مصدر من الاتحاد السوداني لـ في الجول: في انتظار موافقة الأمن.. 25 ألف متفرج لـ الهلال ضد الأهلي

الأحد، 13 فبراير 2022 - 16:46

كتب : محمد عبد العظيم

أيمن أشرف - الأهلي - الهلال

كشف مصدر بالاتحاد السوداني لكرة القدم، عن موافقة السلطات الصحية في الدولة على السماح بدخول 25 ألف متفرج لمواجهة الهلال السوداني، ضد الأهلي.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "السلطات الصحية وافقت على حضور 25 ألف متفرج لمباراة الهلال والأهلي في ملعب الجوهرة الزرقاء وهو ما يمثل 30% من سعة الملعب".

وأوضح "الهلال طلب 45 ألف متفرج، ولكن السلطات الصحية فضلت دخول 25 ألف متفرج مع الالتزام بكافة الإجراءات الصحية".

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وأكد "ننتظر الآن الموافقة الأمنية على هذا الرقم والذي سيتم حسمه غدا الإثنين خلال اجتماع".

وأكمل "قررنا تكوين لجنة محلية لتنظيم المباراة بما فيها دخول الجمهور بقيادة طارق عطا نائب رئيس الاتحاد، وبدأت عملها من اليوم لتخرج المباراة على أتم تنظيم".

ويفتتح الأهلي مشوار محاولة الحفاظ على لقب دوري أبطال إفريقيا والذي حصل عليه في النسختين الماضيتين، يوم الجمعة المقبل في ملعب الجوهرة الزرقاء ضد الهلال، في المجموعة الأولى التي تضم أيضا المريخ وصنداونز الجنوب إفريقي.

الهلال الأهلي في إفريقيا دوري أبطال إفريقيا
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